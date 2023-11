Lucky Luke krijgt tentoonstelling in stadhuis van Kortrijk

Morris, de geestelijke vader van Lucky Luke, zou op 1 december 100 worden. Stad Kortrijk laat dit niet voorbij gaan. Morris’ geesteskind Lucky Luke krijgt een retrospectieve tentoonstelling in de Gotische zaal van het stadhuis.

Om deze verjaardag op te luisteren werd vorig jaar binnen de schoot van GidsenPlus Leiestreek vzw de werkgroep ‘100 jaar Morris’ opgericht. Bezielers zijn stripfanaten Wim Bruynooghe (75) en Geert Van Gheluwe. “Ik ben daar al ettelijke jaren mee bezig met opzoeken, zoeken en verzamelen”, vertelt Wim. “Het is een passie geworden, temeer dat ik Morris persoonlijk heb gekend.” De tentoonstelling omvat foto’s en getuigenissen over Maurice De Bevere/Morris, werken van grafische kunstenaars die zich inspireerden op het werk van Morris en een rijke schat aan Lucky Luke covers, affiches, posters, gadgets en strips. Voor deze gelegenheid wordt ook een unieke Lucky Luke uitgave uitgebracht in het Kortrijks dialect van het verhaal ‘Dr. Doxey’s Elixer’ in de vorm van ‘Dokteur Doxey’s zwarte flaske’. Deze speciale uitgave is strikt gelimiteerd op 300 genummerde exemplaren. Verkrijgbaar aan 25 euro, door vooraf in te schrijven op vggs@skynet.be of aan te kopen op de tentoonstelling.

Lucky Luke in Legoblokken

Maar er is meer dan dat. In de rand worden activiteiten georganiseerd voor kleine en grote creatievelingen. Op 2 december is er van 10 tot 12 uur een workshop striptekenen met Lucky Luke. In exclusieve samenwerking met de Kortrijkse Academie opleiding striptekenen krijgen deelnemers de kans om hun eigen stripverhalen te tekenen, geïnspireerd door de stijl van Morris. Op 9 december kan je van 13.30 tot 16.30 uur meehelpen aan Lucky Luke in Legoblokken. Onder begeleiding van Legobouwer Hans Demol kunnen kinderen van 8 tot 12 jaar een reuzegrote Lucky Luke mozaïek bouwen. Inschrijving is vereist via jan.lefebvre@telenet.be. Op16 december tussen 14 en 17 uur signeert Vittorio Leonardo, ex-medewerker van Morris en tekenaar van de spin-off serie Rataplan, maakt tekeningen in aangekochte stripalbums bij de boekenstand.

Een van de meest illustere Kortrijkzanen, hij zette Kortrijk wereldwijd op de kaart

Morris, tekenaar en bedenker van de stripfiguur Lucky Luke, werd op 1 december 1923 in Kortrijk geboren als Maurice De Bevere. Hij overleed in 2001 in Brussel. Zijn aangeboren tekentalent en zijn voorliefde voor de westernfilm leiden in 1946 tot de schepping van de iconische stripheld. De creatie van zijn ‘coole’ cowboy is een instant succes dat in zijn 55-jarige carrière alleen maar toeneemt. “Naast talloze internationale bekroningen werd hem in 1997 ook het ereburgerschap van de stad aangeboden en kreeg zijn geesteskind een standbeeld in de Kortrijkse stadsbibliotheek. De retrospectieve tentoonstelling als postuum eerbetoon op de 100ste geboortedag van deze stripgigant toont aan dat Morris past in de rij van de meest illustere Kortrijkzanen, hij zette Kortrijk wereldwijd op de kaart”, aldus schepen van Cultuur Axel Ronse.