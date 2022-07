Lange Max Museum bouwt Gerrit Germonpré Eregalerij in Koekelare

Het voltallig team van het Lange Max Museum bouwt een nieuwe zaal: Gerrit Germonpré Eregaleij. Het zal in de toekomst de kunstwerken van de Koekelaarse kunstenaar herbergen en ook hedendaagse kunstenaars zullen er periodisch een forum krijgen. Dat zal zorgen dat er permanent vernieuwing is in de Gerrit Germonpré Galerij.

Opvallend als je de site Lange Max betreedt, is dat het er momenteel uitziet als een bouwwerf. “We bouwen een nieuwe zaal. Het gaat over een ruimte waar we een permanente tentoonstelling over de Koekelaarse kunstenaar Gerrit Germonpré – over zijn leven en zijn werk – zullen onderbrengen”, steekt Gerdi Staelens laaiend enthousiast van wal. “Aanvankelijk zouden we de tentoonstelling onderbrengen in de ruimte waar we de tijdelijke tentoonstellingen tot zover brachten, bij de inkom, maar die ruimte is te klein en we opteerden dan maar voor een nieuwe zaal die verbonden wordt met het bestaande Lange Max Museum. Zo zal men met één ticket beide tentoonstellingen kunnen bezoeken.”

“Het was een lange weg om te komen tot de vergunning, want de nieuwbouw moesten passend aansluiten bij een beschermd dorpszicht”, vervolgt Gerdi. “De nieuwe zaal mocht niet dominant zijn, moest iets lager zijn, wat inspringen, bestaan uit andere materialen… Geen makkelijke opdracht, maar finaal hebben we voor elk probleem een oplossing gevonden.”

Waarom de kunsttoer op?

“Je zou je kunnen afvragen waarom we met het Lange Max Museum de kunsttoer opgaan”, klinkt het bij Gerdi Staelens. “Maar daar zijn verschillende redenen voor. Zo zijn we ervan overtuigd een ander publiek aan te trekken, wat ten gunste kan komen aan het aantal bezoekers. Tenslotte draait onze werking op de inkomsten van de toegangstickets. Het zou immers wel eens kunnen dat de interesse voor de Eerste Wereldoorlog op termijn daalt en dan kunnen we die daling compenseren.”

“Verder willen we onze visie die we al enkele jaren hebben ingezet, uitbouwen en verstevigen, door het inzetten op geschiedenis, kunst en natuur”, besluit Gerdi Staelens. “Bovendien moet je weten dat Gerrit Germonpré de meest productieve kunstenaar was van Koekelare, want we konden intussen al zo’n 130 werken van hem inventariseren. Zijn werk ‘When the Sun’ die in Jeddah in Saudi-Arabië staat, illustreert dat Germonpré tot de grootste kunstenaars behoort van de 20ste eeuw. En dat is niet alleen onze mening, maar zo staat het ook neergepend in het boek ‘Prominenten van de Beeldende Kunst in de Twintigste Eeuw’, van de hand van Albert Van Wiemeersch. Een gegeven waar we niet naast konden kijken en waarmee we iets moesten doen.” (Eric Vanhooren)