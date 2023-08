Kwakkelzomer lokt meer meer bezoekers naar Groeninge, Volkskundemuseum en stadhuis van Brugge

Bij Musea Brugge hoor je niemand klagen over de kwakkelzomer. In juli kregen alle museumlocaties samen ruim 70.000 bezoekers over de vloer.

“In vergelijking met 2022 is dat bijna krak hetzelfde aantal, maar momenteel is het Sint-Janshospitaal gesloten voor herinrichting, en daar hadden we vorig jaar in juli zowat 9.000 bezoekers”, vertelt Elviera Velghe, directeur Publiek & Tentoonstellingen. “Als je kijkt naar de afzonderlijke locaties zie je dat het slechte weer ons zeker heel wat extra bezoek heeft opgeleverd.”

Uitschieters

“Enkele uitschieters: het Groeningemuseum lokte vorige maand 10.470 bezoekers, dat is 17 procent meer dan in juli 2022. Het museum van de Onze-Lieve-Vrouwekerk ontving 18.741 bezoekers, dat is een stijging met 19,5 procent. In het Brugse Stadhuis telden we 5.453 bezoekers, dat is een vermeerdering met 60 procent. Op deze locatie zien we duidelijk het effect van de nieuwe opstelling ‘Brugge en de zee’.”

Publiekstrekker

“In juli daagden in het Volkskundemuseum 1.752 bezoekers op, dat is 49 procent meer dan in juli 2022. Het Belfort blijft onze absolute publiekstrekker met 22.437 bezoekers of 5 procent meer dan vorige zomer. Op die plek zouden we wellicht nog veel meer bezoekers kunnen noteren, indien er geen maximumcapaciteit opgelegd was”, aldus Elviera Velghe.