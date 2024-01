Kunstwerk Rommelaere in vernieuwd Brugs museum

In het vernieuwde museum van het Oud Sint-Jansziekenhuis in Brugge kan je naast Hans Memling ook werk van de Roeselaarse textielkunstenaar Klaas Rommelaere bekijken.

Het Sint-Janshospitaal is een van de oudst bewaarde ziekenhuizen in Europa. Klaas bouwde een deel van de site om tot een troostplaats waar de dood, het afscheid en rouw bespreekbaar zijn. Als basis dient een grote zetel waar de bezoeker rustig kan landen. Hij borduurde verschillende symbolen die hij associeert met afscheid, herinnering en rouw. De zetel is gestoffeerd met kledij van overleden personen. Hun verhalen zijn mee opgenomen in de zetel net als hun portretten en woorden. Als bezoeker kan je luisteren naar de verhalen van mensen die een dierbare verloren hebben. (BCR)