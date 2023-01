Kunstexpo Lieve Vrielynck in De Geuzetorre

Kunstenares Lieve Vrielynck uit De Haan, een oud-leerlinge van de kunstacademies van Oostende en Brugge, exposeert tot 26 februari haar olieverfschilderijen, acryl, pastel en aquarellen in VLC De Geuzetorre.

De expo, die plaatsvindt in de Kazernelaan 1 in Oostende, werd geopend door voorzitter Edgard Brunet en lid van het VLC-bestuur Ivan Vrindts. Lieve Vrielynck schildert momentopnames. Iedere afzonderlijke discipline die ze beoefent, is een andere ervaring. Haar toegankelijke werken zijn fascinerend en hebben een verhaal. Volgens Lieve Vrielynck staat kunst voor vrijheid en blijheid, niet voor geld. (FRO/foto FRO)