Kortrijks belevingsmuseum 1302 genomineerd voor ‘Oscars van de museumwereld’

Het nieuwe belevingsmuseum 1302 in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kortrijk is met de installatie ‘1302: Opstand, slag, keerpunt’ genomineerd voor de prestigieuze Museums+Heritage Award in de categorie Best Use of Digital – International. De organisatie beloont de allerbeste voorbeelden in de wereld van de musea, galerieën en culturele en erfgoedbezoekersattracties.

Dit jaar kandideerde de museale beleving ‘1302: opstand, slag, keerpunt’ voor deze prestigieuze wedstrijd. Volgens de organisatie kwamen er dit jaar 40 procent meer inschrijvingen binnen. Toch sleept Stad Kortrijk een nominatie in de wacht.

Interactieve beleving

“Het belevingsmuseum blinkt uit op vlak van interactieve beleving en storytelling, het feit dat alles plaatsvindt in een historisch gebouw – waar nog erediensten gehouden worden – én het volledige onthaal dat gedragen wordt door vrijwilligers”, luidt het.

Het belevingsmuseum 1302 toont het verhaal van de Guldensporenslag. Een adembenemend klank- en lichtspel en uitgekiende animaties vertellen je over het ontstaan van het graafschap Vlaanderen. Het project kostte 2 miljoen euro.

Reality en videomapping

“We gingen voor een brede, toegankelijke en laagdrempelige manier. We stapten af van het klassieke vitrinekastjes kijken en werkten met Virtual Reality en videomapping”, duidt projectleider Rudy Vandeputte van Stad Kortrijk, die 3,5 jaar aan het project werkte en het project in net geen jaar tijd realiseerde samen met CREATE.eu.

“De focus ligt op drie punten: de Guldensporenslag zelf, het Graafschap Vlaanderen en de symbolen van onze identiteit: denk maar aan de leeuw en de vlag. De bezoeker leert er niet alleen iets over het conflict tussen de Franse koning en de graaf van Vlaanderen, maar ook over de omstandigheden waarin de slag plaatsvond, de manier van oorlog voeren.”

“De bezoekers worden meegenomen in een meeslepend verhaal”

Het ontstaan van het Graafschap Vlaanderen is een boeiende geschiedenis die verteld wordt door de graven zelf. “De bezoekers worden meegenomen in een meeslepend verhaal en krijgen zicht op de groei en bloei van het graafschap. Ze komen te weten waar de naam Vlaanderen vandaan komt, of sinds wanneer men over het graafschap Vlaanderen spreekt.”

De scenografie en multimediale beleving werden verzorgd door Koen Bovée en CREATE.eu. “We benaderen het ook wetenschappelijk, er bestaan veel mythes en fabels rond 1302 die niet kloppen, maar wat is het dan wel?”

Chris Lomme en Rudi Vranckx

De film duurt 18 minuten en het verhaal wordt verteld door Chris Lomme. Verder zijn er een pak consoles met uitleg en info voor de meerwaardezoeker. Zo is er een console waar Rudi Vranckx live verslag uitbrengt van de slag 1302.”

De nominatie voor de Museum+Heritage Award, ook wel de Oscars van de museumwereld’ genoemd, toont aan dat het belevingsmuseum ook op internationale schaal als toonaangevend beschouwd wordt. Het belevingsmuseum is amper acht maanden open en lokte al zo’n 29.000 bezoekers.

Internationale uitstraling

“Deze nominatie is een mooie bekroning en toont aan dat we terecht fier mogen zijn op de manier waarop we met moderne technologie op interactieve wijze onze rijke Vlaamse geschiedenis in beeld brengen. Dit zal ervoor zorgen dat we nog meer internationale uitstraling genieten met 1302. We gaan pijlsnel richting de kaap van 30.000 bezoekers en dit zal enkel nog sneller stijgen door deze nominatie”, aldus schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA).

De Awards staan open voor alle musea, galerieën, archieven en culturele en erfgoedorganisaties, zowel digitaal als persoonlijk. Men verwelkomt en stimuleert wereldwijd inzendingen uit alle delen van de culturele sector; van organisaties die objecten, verhalen en ruimtes verbinden met publiek en mensen, en van de individuen, bedrijven en organisaties die hun werk ondersteunen.

Museum 1302 is genomineerd naast musea uit Nederland, Ierland, Spanje en India. Op woensdag 10 mei vindt de prijsuitreiking plaats in Londen.