Kortrijk 1302 zoekt vrijwilligers

Kortrijk 1302, gevestigd in de historische Onze-Lieve-Vrouwekerk, is een boeiend belevingsmuseum dat de fascinerende geschiedenis van de Guldensporenslag tot leven brengt. Het museum verwelkomde al meer dan 90.000 bezoekers. Om deze groei verder te ondersteunen, zoekt Kortrijk 1302 enthousiaste vrijwilligers om het warme onthaal te versterken.

Kortrijk 1302 biedt een unieke ervaring met interactieve tentoonstellingen en intrigerende verhalen over de Guldensporenslag. Het team van vrijwilligers zoekt versterking om bezoekers wegwijs te maken in het belevingsmuseum. Historische kennis is mooi meegenomen, maar zeker geen vereiste. Alle nodige informatie krijg je ter plaatse. Interesse? Bezoek de website www.kortrijk.be/vrijwilligerswerk of mail naar rudy.vandeputte@kortrijk.be.