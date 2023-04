KOERS zet Mathieu van der Poel in de kijker met tijdelijke pop-up expo

Met Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix mag Mathieu van der Poel twee monumenten uit de koerswereld extra afvinken op zijn palmares. Als één van de hoofdrolspelers van het klassieke wielervoorjaar was een pop-up tentoonstelling wel verdiend, vond wielerverzamelaar Jasper De Deyne. Uit zijn private verzameling, de Edegem Cycling Attic, maakte hij een mooie selectie met wielertruien en -pakken van Mathieu.

Nog tot de start van de Giro d’Italia zal de pop-uptentoonstelling ‘Monument Mathieu’ te zien zijn in de Zaal der Wereldkampioenen van KOERS. In de expo zitten onder meer leiderstruien uit de Franse rittenwedstrijd Boucles de la Mayenne en de Arctic Race of Norway, maar ook uit de Ronde van Frankrijk van 2021 die hij als een groot eerbetoon aan zijn pas overleden grootvader Raymond Poulidor startte.

Van Poulidor werden uit de collecties Noël Grégoire, Claude Lachot en Edmond Friess trouwens nog enkele truien aan de expo toegevoegd, net als twee truien van vader Adrie. Een topstuk van de expo is ongetwijfeld het wielerpak waarmee Mathieu van der Poel in 2019 als Nederlands kampioen Dwars door Vlaanderen won. Een pak dat dus kort even terug in Roeselare te zien is na zijn zege in deze semiklassieker, die toen op de Grote Markt van Roeselare startte.

De pop-up expo, i.s.m. Edegem Cycling Attic, loopt tot en met zondag 7 mei 2023 en kan bezocht worden in de Zaal der Wereldkampioenen, steeds tijdens de reguliere openingsuren van het museum. De expo is inbegrepen in het toegangsticket van KOERS. Meer info: koersmuseum.be.