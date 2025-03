Kindvriendelijke archeologische tentoonstelling in kerk van Lissewege

Tot 11 mei kan je in de kerk van Lissewege de kindvriendelijke archeologische tentoonstelling Bult in Zicht bewonderen. De expo gaat om de middeleeuwse mottekastelen en toont de resultaten van een eerder archeologisch onderzoek naar de kastrale mottes, de oudste kastelen van Vlaanderen. Uit onderzoek blijk dat er in onze provincie vele honderden van die mottekastelen hebben gestaan. Voor die mottekastelen moeten we volgens schepen voor Cultuur Nico Blontrock ongeveer duizend jaar terugkeren. Toen liet de hoge adel de mottes bouwen uit militaire overrwegingen. Uit onderzoek blijkt dat er in West- en Oost-Vlaanderen 75 mottekastelen stonden. Het is een ideale uitstap voor kinderen. (SR/foto SR)