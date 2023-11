Kinderen laten verbeelding los op Grimm-sprookjes

Zaterdagmorgen werd in bibliotheek Canticleer in De Haan de expo ‘Veertien sprookjes van Grimm’ geopend. Kinderen van zeven basisscholen gingen op uitnodiging van kinderauteur Sabine De Graeve creatief aan de slag met veertien minder bekende Grimm-sprookjes.

Uit hun persoonlijke fantasie groeide deze schitterende tentoonstelling met tekeningen en schilderijtjes, knutsel- en beeldhouwwerkjes, collages, maquettes en zelfs een heuse ‘kunstinstallatie’ met oude spullen van op zolder. Kom langs en raak in de ban van prachtige, eeuwenoude volksverhalen en vooral van de onuitputtelijke creativiteit van deze kinderen. “Elk werkje is een kunstwerk op zich”, aldus Sabine De Graeve.

De expo is nog te bezoeken tot 7 januari. Er is trouwens ook een wedstrijd aan gekoppeld: haal een antwoordblad aan de balie van de bib en zoek bij welk sprookje elk van de veertien voorwerpen in de kijkkasten past.