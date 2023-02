Kevertje Yvette Vitesse krijgt plaatsje in Yper Museum: “Achtbaan is Iepers erfgoed”

Precies drie maanden nadat het haar allerlaatste ritje deed in Bellewaerde krijgt een van de karretjes van de Keverbaan een plekje in het Yper Museum. Het voorste wagonnetje werd meteen herdoopt tot Yvette Vitesse en is de bewonderen in de zaal met hedendaags Iepers erfgoed. “Het is een levendige herinnering die een stukje Iepers verleden vertegenwoordigt”, zegt conservator Els Veraverbeke van de Ieperse musea.

Voor conservator Els Veraverbeke van de Ieperse musea heeft het karretje van de Keverbaan een speciale betekenis. “Ik ben nu bijna een jaar aan de slag voor de musea en dit karretje was het eerste stuk dat ik zelf in de collectie kon opnemen”, zegt Els Veraverbeke. “De Keverbaan was als stalen achtbaan iconisch voor vele generaties pretparkbezoekers. Een levendige herinnering die een stukje Iepers verleden vertegenwoordigt. Bellewaerde is niet alleen een attractie of toeristische trekpleister maar ook een belangrijke werkgever in de streek. Het pretpark is onderdeel van de identiteit van de Westhoek. Maar even belangrijk is dat miljoenen mensen er sinds de jaren 80 plezier maken. Dat maakt deze achtbaan Iepers erfgoed.”

Voorste exemplaar

De Keverbaan werd eind jaren zeventig gemaakt door het Duitse bedrijf Zierer en kwam naar Bellewaerde in 1981 als een van de eerste attracties. “Meer dan 20 miljoen mensen hebben een ritjes op de Keverbaan gemaakt en was in 2022 een van de oudste actieve achtbanen in België”, zegt directeur Stefaan Lemey van Bellewaerde. “Yvette was het voorste exemplaar, dat dus de andere wagonnetjes voorttrok. Van alle wagonnetjes verdient deze dus misschien het meest haar plekje in een museum.”

Het Bewaren Waard

De schenking van het wagonnetje betekent trouwens niet het einde van de samenwerking tussen Yper Museum en Bellewaerde. “In mei doen we in pretpark zelf een speciaal erfgoedtraject onder de naam ‘Het Bewaren Waard’”, zegt Sandrin Coorevits. “We leggen de medewerkers onze museumcollectie voor en vragen wat zij daarvan vinden. Wat vinden zij het pronkstuk van het museum en wat is hun ogen waardeloos? Maar het werkt ook omgekeerd. Het museum vraagt aan het personeel van Bellewaerde wat ze in hun eigen leefomgeving ‘het bewaren waard’ vinden.”

Eerste kus

Bij schepen van Musea Dimitry Soenen (N-VA) weekte het karretje heel wat mooie herinneringen los. “Ik heb als rasechte Ieperling ettelijke ritten meegemaakt op de Keverbaan”, aldus Soenen. “Mijn eerste werkervaring deed ik ook op in Bellewaerde en zelfs mijn eerste kus was in het pretpark, al was het niet in de Pimpampoentjes maar in Los Piratos. Het stemt me blij dat deze attractie die zo levendig in het collectieve geheugen van de stad zit, niet verdwijnt in de nevelen der geschiedenis. Goed dat de conservator ook het alledaagse leven van de Ieperlingen in de collectie opneemt. Plezier en vrijetijdsbeleving van de Westhoeker verdienen zeker hun plaats. Het Yper Museum is zich daar erg van bewust.”