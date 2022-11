Kevertje uit Bellewaerde krijgt een plaats in Yper Museum

Voor wie in de toekomst graag nog eens een kevertje van dichtbij wil zien: het Yper Museum krijgt van het Ieperse Bellewaerde Park een wagonnetje voor de collectie.

“Dit hoort na 41 jaar en verschillende generaties tot het patrimonium en erfgoed van de stad”, stelt conservator Els Veraverbeke. “We hopen de nostalgie van de keverbaan opnieuw weer te geven in het museum. Voor mij persoonlijk was dit mijn favoriete attractie. Dat ik de laatste rit mocht meemaken, is een hele eer.”

Volgens Dimitry Soenen, schepen van Ieperse Musea (N-VA), wordt het kevertje vanaf volgend voorjaar tentoongesteld. “We zijn het park dankbaar dat we een deel van deze iconische attractie mogen bewaren en tentoonstellen voor toekomstige generaties”, aldus Soenen. (TP)