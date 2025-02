Kasteel van Loppem viert vijftigste verjaardag als museum

Het Kasteel van Loppem is vanaf zaterdag 1 maart weer open voor het publiek. Het wordt een bijzonder seizoen, want er staat een feestelijke gebeurtenis gepland. “Het kasteel opende een halve eeuw geleden voor de allereerste keer zijn grote, rode poorten voor het publiek.”

Het nieuwe kasteelseizoen start op zaterdag 1 maart. “We kijken ernaar uit om iedereen opnieuw te verwelkomen”, opent Kona Meurisse. De 25-jarige historica is sinds twee jaar het gezicht van het Kasteel van Loppem. “Op de openingsdag organiseren we om 14 uur een boeiende rondleiding doorheen de originele ruimtes en de collecties van het museum. De rondleiding is al volzet, maar het is wel nog mogelijk om op eigen tempo het kasteel te bezoeken. Het kasteel is tot halverwege november van maandag tot en met zaterdag open. Tijdens schoolvakanties zijn we elke dag te bezoeken, ook op zon- en feestdagen.”

Nieuw is dat het kasteel van Loppem voortaan ook gratis te bezoeken is met een museumpas. “De museumpas kost 64,95 euro en biedt toegang tot meer dan 250 musea en 300 tentoonstellingen in België. Door in te stappen in de museumpas, hopen we nog meer bezoekers te mogen verwelkomen in ons kasteel”, vervolgt Kona.

Halve eeuw museum

Maar er is nog meer nieuws. “Klopt, we zijn heel fier dat het Kasteel van Loppem dit jaar zijn vijftigste verjaardag viert als museum. Op 1 augustus 1975 verwelkomde het kasteel voor de allereerste keer bezoekers. Het was de Stichting van Caloen die ervoor zorgde dat het kasteel opengesteld werd als museum. Het verhaal daarachter is als volgt: tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er zoveel schade aangebracht aan het kasteel door de Duitsers die er ingekwartierd waren, dat de toenmalige eigenaar Jean van Caloen rond 1950 een woning liet bouwen naast het kasteel. De baron betrok die woning, maar volgens de legende ging hij wel nog iedere middag eten in het kasteel. Er was ook nog personeel aan de slag in het kasteel”, werpt Kona een blik terug in de tijd.

“Door unieke anekdotes van de conciërge kunnen we de beginjaren reconstrueren”

Roland, de zoon van Jean van Caloen, besliste begin de jaren 70 – toen het kasteel in een nog slechtere staat verkeerde – dat er iets moest gebeuren met het kasteel. “In 1974 kreeg het kasteel een overeenkomst met de Koninklijke Vereniging der Historische Woonsteden om het kasteel open te stellen voor een eerste periode van drie jaar. Het kasteel werd toen klaargestoomd tot museum. Dat gebeurde door het kasteel te renoveren en de prachtige kunstcollectie van vader Jean en zoon Roland uit te stallen. Deze unieke kunstcollectie wordt tot op vandaag nog uitgebreid, dankzij de Stichting van Caloen.”

Huisbewaarder

In augustus 1975 ging het kasteel dus officieel open als museum. “De allereerste conciërge, Roger Rogghe, deed de rondleidingen en zijn toenmalige echtgenote verzorgde het onthaal. Dankzij de anekdotes van Roger konden we heel die historie reconstrueren. Zo verwelkomde huisbewaarder Roger een dag voor de grote opening al de mensen uit Loppem om een kijkje te komen nemen. Er waren heel wat nieuwsgierigen op de afspraak, mensen die het kasteel wel eens van binnen wilden zien.”

Een halve eeuw, dat moet in stijl gevierd worden. “We laten dit gouden jubileum inderdaad niet zomaar passeren. Op zaterdag 2 en zondag 3 augustus organiseren we speciale rondleidingen, waarin de bezoekers ontdekken hoe het kasteel als voormalig zomerverblijf werd klaargestoomd om te openen als museum. Door de unieke anekdotes van Roger Rogghe, zal het lijken alsof je er zelf bij was. We hebben vier rondleidingen gepland. Inschrijven is een must en kan nu al. Op zondag 3 augustus strijkt pop-upbar Café Partout neer in de kasteeltuin. Bezoekers kunnen er gezellig genieten van een drankje.”

www.kasteelvanloppem.be