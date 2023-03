Jurgen en Chris stellen in Roeselare materiaal van vijf generaties lang schoenmaken tentoon

Schoenmakers, je vindt ze steeds minder in het centrum van steden en dorpen. Jurgen Coudenys (49) is op dit moment nog de enige schoenmaker in Roeselare. Hij zet de traditie van vijf generaties ambacht verder in zijn zaak, maar doet dat met zijn broer Chris (53) weldra ook in ’t Schoekot. In dat museum combineren de broers hun passie voor de ambacht met een bruine kroeg.

Vanaf vandaag vrijdag openen Jurgen en Chris Coudenys in hun ouderlijke thuis in Veldegem ’t Schoekot. Daar maak je bij een lekker glas kennis met de ambacht die hun familie al vijf generaties lang uitoefent: handmatig klompen en schoenen maken. Overovergrootvader Felix startte ermee begin de twintigste eeuw, nadien volgden nog vier andere generaties.

Stiel sterft uit

“Sinds mijn grootvader de zaak in 1943 overnam, heeft hij alle materialen gespaard. Toen mijn vader twee jaar geleden overleed aan Covid vonden we al het eeuwenoude materiaal dat jarenlang door onze familie gebruikt werd. Omdat we het pand niet wilden verhuren, kregen we het idee om onze ambacht tentoon te stellen”, vertelt Chris, die kaaswinkel ’t Caeshuys heeft in Veldegem.

Hoewel Jurgen de traditie van zijn familie met passie verderzet, merkt hij dat zijn stiel aan het uitsterven is. “Toen ik begon, waren er vijf schoenmakers in het centrum van Roeselare. Ondertussen blijf ik nog als enige over. De komst van de wegwerpschoenen en de concurrentie vanuit Italië maakt van mijn job een uitstervend beroep. Bovendien is het niet gemakkelijk om de stiel te leren. Er komt veel meer bij kijken dan mensen denken”, vertelt Jurgen.

Bruine kroeg

In ’t Schoekot zullen de broers alle oeroude materialen vanuit het atelier van Jurgen en de grootouders tentoonstellen. Van foto’s van vroeger tot machines en leesten, je kan het er allemaal bekijken. Daarnaast zorgen de broers in hun nieuwe ‘bruine kroeg’ voor een aanbod van bijna vijftig bieren. “Het is de bedoeling dat mensen bij ons op hun gemak een avond kunnen genieten, terwijl ze met onze stiel kennismaken. Zo kunnen we de historie een beetje in stand houden. We zijn elke vrijdagavond en zaterdagavond open van 19 uur tot 1 uur”, vertelt Chris tot besluit.