Jeroen is wild van de natuur

Tot en met 21 oktober loopt in het cultuurcentrum de Brouckere de tentoonstelling ‘Wild van Natuur’ met schitterende wildlifefoto’s van de hand van Jeroen Fillieux, de man die in het cc werkt als toezichter, informaticamedewerker en verantwoordelijke voor de concrete vormgeving van de exposities.

Voor een keertje mocht Jeroen zijn eigen werk ophangen in de tentoonstellingsruimte van het cc de Brouckere, de cultuurtempel waar hij sinds 2008 aan de slag is. Hij is 42 jaar en woont in Roeselare. Zijn grote hobby? Drie keer raden… Fotografie natuurlijk!

Portie geluk nodig

Zowat 80% van zijn foto’s zijn effectief ‘in het wild’ genomen. De rest onder meer in het dierenpark Zonnegloed in Oostvleteren, in Pairi Daiza in Wallonië, in ’t Zwin in Knokke-Heist en… in zijn eigen tuin in Roeselare. In die tuin heeft hij het schattige beeld vastgelegd waarmee hij zijn tentoonstelling promoot: een pimpelmees en een koolmees die op een steen zitten en elkaar een fractie van een seconde in de ogen lijken te kijken en met elkaar lijken te converseren. “Een magische klik, waarvoor je een portie geluk moet hebben”, zegt Jeroen. “Velen denken dat wildlifefotografie vooral met geduld te maken heeft, maar dat klopt maar gedeeltelijk. Je hebt er op de eerste plaats meeval voor nodig. Soms ga je op pad en kun je bij wijze van spreken gaan kat fotograferen en dan plots, in de laatste vijf minuten, krijg je alles ineens te zien. Het toeval speelt een immense rol. En de compositie. Voor die laatste moet je je ogen goed openhouden.”

Al doende geleerd

Als je de kwaliteit van zijn foto’s ziet, kun je het bijna niet geloven, maar Jeroen is autodidact en pas sinds begin 2020 met fotografie bezig. “Ik heb alles al doende geleerd”, zegt hij. “Na zes maanden fotografeerde ik al volledig manueel. Als ik iets niet goed begrijp, zoek ik het op en blijf proberen tot ik het onder de knie heb. Toen corona vanaf maart 2020 het sociale leven een tijdlang lamlegde, heb ik de tijd gehad om me in de fotografie te verdiepen.”

Jeroen maakt zijn opnames niet alleen in het eigen Vlaanderen, maar ook in Wallonië en Nederland. Bij onze noorderburen ging hij specifiek roofvogels fotograferen bij mensen die dat soort dieren bezitten. Zo kon hij prachtige beelden schieten van onder andere een laplanduil en een Amerikaanse zeearend.

“In het dierenpark Zonnegloed in Oostvleteren ben ik vriend aan huis”, zegt hij. “Ik fotografeerde er wilde dieren zoals een lynx, een poema en een wolf. En in Pairi Daiza ben ik vijf keer geweest voor de tijgers die daar leven.”

De expositie in het cc is de allereerste met Jeroens foto’s. Ze is dagelijks gratis toegankelijk, behalve op zon- en maandagen. (JS)

Info: www.jeroenfillieux.be