Jan Jambon heeft twijfels over verhuizing Mu.ZEE

Is er in de Thermen wel voldoende ruimte om er MU. ZEE onder te brengen? De kans bestaat dat de ruimte om er een eventuele depotfunctie te huisvesten, onvoldoende is. Dat zei Vlaams minster-president en minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) tijdens een vergadering in het parlement. De stad zegt echter zeker te zijn dat de verhuis doorgaat.

Dinsdag maakte het stadsbestuur van Oostende een reddingsplan bekend voor Thermae Palace en de Gaanderijen, waarbij het museum Mu.ZEE, dat samen beheerd wordt door Vlaanderen en de Stad Oostende, naar de Thermen verhuist. Minister-president Jambon blijkt er echter zijn twijfels over te hebben. Tijdens de ochtendvergadering in het parlement op 23 november kreeg Jambon, ook minister van Cultuur de vraag van Vooruit en CD&V of hij in gesprek was gegaan met de stad Oostende over een eventuele verhuizing van Mu.ZEE naar het Thermae Palace. “Als minister van Cultuur is het voor mij van groot belang dat de werking van Mu.ZEE op continuïteit en kwaliteit kan rekenen”, zo zei Jambon tijdens de vergadering. “Of dat op de huidige site zal zijn of in het Thermae Palace-complex, is voor mij nog bespreekbaar, zolang daar goede museumwerking mogelijk blijft.”

De minister zegt het idee van een verhuis genegen te zijn. “Het zou Mu.ZEE veel meer zichtbaarheid geven”, aldus de minister. “Alleen vrees ik dat de ruimte die daar ter beschikking is om bijvoorbeeld het museumdepot onder te brengen, onvoldoende is. Intuïtief zou ik zeggen ja, maar ik denk dat het misschien in de praktijk onmogelijk zal zijn.”

Depotfunctie bundelen

De minister verwijst naar investeringen die sowieso op de planning staan. Het gaat om een investering van negen miljoen euro door de Vlaamse overheid aan het gebouw in de Romestraat, waar Mu.ZEE op vandaag haar onderkomen heeft. Toch houdt de stad voet bij stuk: de verhuizing naar het Thermae Palace komt er zeker. “Er is zeker voldoende ruimte voor het museum”, reageert bevoegd schepen Björn Anseeuw (N-VA). “Er liggen echter pistes op tafel om de depotfunctie van verschillende musea in Vlaanderen te bundelen. Voor het depot is er niet genoeg ruimte. We gaan geen museum openen zonder depotwerking. Dat betekent niet dat het depot zich op dezelfde plaats moet bevinden als het museum. Er is een piste die wordt onderzocht op Vlaams niveau.”

“Nog niet concreet”

Bij oppositiepartij Vooruit stellen ze zich vragen. “Er is nog geen enkel akkoord met Vlaanderen over de verhuizing van Mu.ZEE, zelfs geen begin”, stelt Oostends fractieleider Jeroen Soete. “Nochtans is die verhuizing een belangrijk onderdeel van de invulling van het complex.”

Soete verwijst daarmee naar de renovatie van het Thermae Palace. “Nog belangrijker is dat volgens het stadsbestuur het restauratiedossier staat of valt met de inkomsten uit de bouw van een appartementsblok naast de site van het oude zwembad. Blijkt nu dat dit idee nog onderzocht moet worden op haalbaarheid en dat er dus nog geen concrete plannen zijn. Het minste wat je dus kan zeggen is dat het financiële plaatje verre van rond is. Bij een aangekondigd reddingsplan hadden we toch wel iets minder vraagtekens verwacht.” (JRO)