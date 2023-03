Jan Decleir te gast in het kunsteducatieve mu-zee-um in Oostende

Vrijdagavond was acteur en kunstenaar Jan Decleir te gast in het Labo Jongeren bij ‘mu-zee-um’ vzw. Meteen de laatste activiteit van die kunsteducatieve draaischijf in het Oostendse Mu.ZEE zelf want ‘mu-zee-um’ verhuist weer eens.

Roger Raveel, Luc Tuymans, Arne Quinze, Jan Fabre, Nick Ervinck, prinses Delphine gingen Jan Decleir al voor. De ca. 50 opgedaagde jongeren luisterden geboeid naar dit monument van de Vlaamse podium- en filmwereld die zijn beeldend kunstenaarschap met eigen werk illustreerde en relativerend toelichtte. Waarop de aanstormende tieners en twintigers zelf de discipline van het linotype uitstestten onder het keurend oog van de meester. “In 2020 contacteerde ‘mu-zee-um ‘mij om de rol van Permeke te spelen in een didactische film n.a.l.v. de expo in de Venetiaanse Gaanderijen ‘Over Permeke’. Nu vroeg de organisatie mij weer en weigeren was geen optie, maar zoiets heb ik toch nooit eerder gedaan.”

Ooit zat Decleirs oudste zoon Jenne in de showbizzschool in onze stad. “Toen was ik wel vaak in de stad want mijn zoon volgde hier wel de lessen maar had wel nood aan enig streng vaderlijk toezicht bij zijn studie”, weet de Antwerpse acteur. nog “Zelf komt Decleir een zes à acht keer per jaar naar de Stad aan Zee om er uit te waaien.

Verhuis

Tot vandaag huist ‘mu-zee-um’ in het vroegere, leegstaande Art-café van Mu.ZEE. “Omdat er weer een pop-up art-café komt waren we al langer op zoek naar een nieuw onderkomen voor ons activiteiten”, zegt stichter en coördinator Ewout Vanhoecke. En dat verhuizen hoort kennelijk bij het DNA van ‘mu-zee-um’. “22 jaar geleden zijn we gestart in de oude bibliotheek op het Wapenplein waar we fungeerden als educatieve dienst van het Stedelijk Museum. Duizenden kinderen en jongeren maakten kennis met Ensor, Spilliaert en heel wat Oostendse kunstenaars! Nadat dat museum haar deuren sloot in het toenmalige het Feest en Kultuurpaleis, vonden we onderdak in de zaal Omnia in de Sint Sebastiaanstraat dat in 2011 niet meer voldeed aan de veiligheidsnormen. Zo belandden we in Mu.ZEE.

Extra atelierruimte vonden we o.a. in het oude Co-Center, de Van Iseghemlaan en de Edith Cavellstraat 10 B. Dank zij de Stad Oostende konden we daar het voorbije jaar een mezzanine bouwen en hebben we nu voldoende ruimte voor onze activiteiten en administratie.” Ieder jaar ontvangt ‘mu-zee-um’ in zijn diverse Labo’s, Ateliers en Scholenwerking ca. 30.000 deelnemers, van kleuters tot senioren. www.mu-zee-um.be. (ML)