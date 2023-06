Jadrana Demoen is de nieuwe directeur NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum in Oostduinkerke

Het college van burgemeester en schepenen heeft Jadrana Demoen (40) aangesteld als nieuwe directeur van NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum. Sinds begin dit jaar is Jadrana al waarnemend directeur in het museum, maar nadat ze de hele procedure voor de officieel opengestelde vacature had doorlopen, werd ze geselecteerd als de optimale kandidaat voor de nieuwe functie.

Jadrana is al jaren een vertrouwd gezicht in Koksijde en bij de gemeentemedewerkers. Ze begon in 2006 bij de cultuurdienst als sociaal-cultureel werker, en in 2008 schakelde ze over naar de Dienst ComOp, de dienst Communicatie, Onthaal en Protocol. “Toen er een vacature was voor publieksmedewerker in Abdijmuseum Ten Duinen en NAVIGO, heb ik die kans met beide handen gegrepen”, herinnert Jadrana zich.

“Ik heb toen ook de externe examenprocedure doorlopen. In die job lag echt mijn ambitie: werken in een culturele erfgoedinstelling én met het publiek. Sinds 2011 werkte ik voor beide musea, zowel Ten Duinen als NAVIGO. Sinds 2015 ben ik volledig overgestapt naar NAVIGO. Ik kijk ontzettend uit naar volgend jaar, wanneer het nieuwe NAVIGO-museum de deuren zal openen! Daar werken we samen met het hele museumteam naartoe. De opening is gepland voor september 2024, dus voor zo’n gigantisch project is dat echt wel snel. Het nieuwe museum krijgt een volledig nieuwe museale presentatie, met een grote ruimte waar het skelet van potvis Valentijn een echte blikvanger zal zijn. Dan komt er nog een gloednieuw museumdepot en een kooktheater voor culinaire workshops. Volgend jaar is er ook de ontsluiting van het museumschip Nostalgie, dat de gemeente heeft aangekocht. Dat is het neusje van de zalm als het gaat over uitdagingen die op stapel staan.”