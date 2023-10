Izegems museum Eperon d’Or krijgt verhoogde werkingssubsidie

Het Izegems museum Eperon d’Or krijgt vanaf 2024 jaarlijks een verhoogde werkingssubsidie van 226.000 euro. Dat besliste de Vlaamse Regering tijdens de ministerraad van eind september.

De Regering Jambon beloofde bij aanvang van de legislatuur een forse investering in de erfgoedsector. Met een jaarlijks totaalbudget van 51,5 miljoen euro voor de beleidsperiode 2024-2028 lost ze deze belofte meer dan in.

“Ook het subsidiebedrag voor het Eperon d’Or in Izegem stijgt vanaf volgend jaar van 96.031 euro naar 226.000 euro. Dat betekent meer dan een verdubbeling”, verduidelijkt Cathy Coudyser (N-VA), Vlaams parlementslid en erfgoedspecialiste

“Voor de nieuwe beleidsperiode 2024-2028 dienden we een ambitieus plan in. Met de aanvraag wilden we bijkomende Vlaamse middelen naar Izegem halen om de werking van Eperon d’Or te optimaliseren”, zegt schepen van Musea Kurt Himpe (N-VA). “In de volgende beleidsperiode willen we onder andere inzetten op een bredere en regionale visie op de collectie en werken aan een collectie-uitbreiding, maar ook aan de versterking van het personeel.”