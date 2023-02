Izegem is duidelijk opnieuw het mekka van de schoenen: record bezoekers voor Eperon d’Or tijdens krokusvakantie

In het museum Eperon d’Or sneuvelen de records. Ook de krokusvakantie lokte alweer heel wat bezoekers naar Izegem. “Met ongeveer 900 bezoekers kwam er tijdens die vakantieperiode nooit eerder zoveel volk over de vloer en met bijna 200 individuele bezoekers op één namiddag is er ook een nieuw dagrecord”, zegt schepen van Musea Kurt Himpe (N-VA).

“De Sneaker Expo in combinatie met de succesvolle kinderactiviteit ‘Mini en Maxi op sneakersafari’ zorgde voor heel wat jong publiek in het museum”, beaamt conservator Gertjan Remmerie. “Mini en Maxi is trouwens zo’n groot succes dat het voor de resterende duur van de Sneaker Expo tot september 2024 verder zal lopen. Eperon d’Or zet sterk in op gezinnen en jongeren en de kinderen kiezen nu blijkbaar ook zelf ons museum uit voor een dagactiviteit, zoals een 12-jarige jongen uit Mortsel die voor zijn verjaardag op bezoek wou komen naar Izegem om de Sneaker Expo te zien.”

Veel bezoekers uit het buitenland

“De mogelijkheid om met de Museumpas Eperon d’Or gratis binnen te komen, zorgde tijdens de vakantie voor bezoekers uit alle provincies. Zeer opvallend is ook het groot aantal bezoekers uit het buitenland. De voorbije week telden we zeer veel Noord-Fransen en Britten die langs kwamen voor een bezoek aan de vaste museumcollectie en de Sneaker Expo. Sinds kort hebben we ook een Franstalige brochure voor een individueel bezoek aan de tijdelijke tentoonstelling en die komt nu ook aardig van pas”, besluit schepen Kurt Himpe.