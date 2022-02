Indiase kunstenaar Baptist Coelho artist in residence in Iepers In Flanders Fields Museum

De artist in residence in het Ieperse In Flanders Fields Museum dit jaar wordt de Indiase kunstenaar Baptist Coelho. Dat werd bekend gemaakt tijdens de voorstelling van het jaarprogramma van het jaarprogramma van het museum.

De Indiase kunstenaar Baptist Coelho, geboren in 1977, woont en werkt in Mumbai. De thema’s in zijn werk zijn conflict, oorlog (en oorlogsmusea), dienstplicht, herdenking, heldendom, emotie, angst, genezing, het lichaam en gender. “Als een graafmachine beweeg ik heen en weer in de tijd, waarbij ik sporen uit het verleden ophaal en het heden in verschillende geografische gebieden documenteer”, aldus de kunstenaar. “Mijn kunstwerken gaan verder dan de oppervlakte en stellen mondelinge geschiedenissen, feiten, het geheugen en het verlies ervan in vraag. Ik ontwikkel uiteenlopende interpretaties door zorgvuldige observaties van gevonden voorwerpen, van woorden, vertalingen, willekeurige gedachten, verzonnen verhalen en strategisch gearchiveerde vertellingen. Mijn interdisciplinaire projecten maken gebruik van diverse media zoals installatie, sculptuur, fotografie, audio/video en performance.”

Parijs

De kunstenaar zal zijn residentie in het IFFM combineren met een verblijf in de Fondation Fiminco in Romainville bij Parijs. Wanneer de gelegenheid zich voordoet, komt hij artistiek tussen in het jaarprogramma van IFFM. Het eigenlijke resultaat van zijn verblijf is in het museum te zien vanaf de zomer. (CMW)