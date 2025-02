In het najaar grote tentoonstelling over de Torhoutse wielersport: “Festijn voor de koersliefhebber”

Geert Dedeyne en Frans Kimpe, twee heren met een groot hart voor het wielrennen, organiseren van begin september tot half november een unieke tentoonstelling over de wielersport in Torhout. Ze doen dat in samenwerking met het stadsbestuur. “Het wordt een festijn voor de koersliefhebber”, beloven ze.

Geert (63) woont in het verste deel van de Kortemarkstraat en Frans (76) op de hoek van de Kortemarkstraat met de Rijselstraat.

“We zijn beiden zot van koers. We hebben elk een omvangrijke verzameling van foto’s, documenten en attributen die met de Torhoutse wielersport te maken hebben. Daar willen we met onze tentoonstelling iedereen met volle teugen van laten meegenieten.”

Fiets- en wandeltocht

Frans heeft een kleine vier jaar geleden een boek met meer dan 800 foto’s over de geschiedenis van de voormalige, roemrijke wielerclub WSC Torhout uitgegeven. Uiteraard zal er voor de expositie uit dat boek geput worden, net als uit de verzameling die Geert in de loop der jaren over het plaatselijke wielrennen heeft bijeengespaard. “We lopen al zeker twee jaar met het idee rond om een grote wielertentoonstelling op poten te zetten”, zegt Geert. “We zijn blij dat het er straks effectief van komt. En dat het stadsbestuur bereid is om ons daarbij financieel en logistiek te steunen. De expositie zal zich op drie locaties bevinden: het stadskantoor, het cultuurcentrum de Brouckere en het oud-stadhuis. We hebben die drie locaties nodig om al ons materiaal overzichtelijk te kunnen uitstallen.”

Wie aan de tentoonstelling een actief sportief luik wil koppelen, zal een bewegwijzerd traject van 32 kilometer kunnen fietsen met start aan het stadskantoor en via het cc de Brouckere finish aan het oud-stadhuis. De route zal tal van plaatsen aandoen die met de lokale wielersport te maken hebben. Op elk van die plaatsen zal er via een QR-code informatie opgevraagd kunnen worden.

Evenzo wordt er een wandeltocht uitgestippeld langs de drie expositielocaties. De lengte ervan ligt voorlopig nog niet vast.

“Onder meer Koen Pirlet van het Vrijetijdshuis en Heidi Trio van de stedelijke sportdienst helpen ons waar mogelijk”, aldus Geert. “Ook de burgemeester en schepenen zijn ons initiatief goedgezind. Dat is een hart onder de riem.”

Ooit drie wielerbanen

“Geert is de drijvende kracht van het hele project”, zegt Frans Kimpe. “Mijn aandeel beperkt zich in hoofdzaak tot het leveren van foto’s. Geert schrijft teksten, pluist alle info uit, enzovoort. Hij is er zowat dagelijks mee bezig.”

“We delen de tentoonstelling op in diverse categorieën”, verduidelijkt Geert. “We hebben het over de organisatoren, de wielerverenigingen, de start- en aankomstplaatsen van de wielerwedstrijden en noem maar op. Uiteraard komen de plaatselijke renners uitgebreid aan bod. We belichten om en bij de 180 Torhoutse coureurs. Wat de koersen betreft, beperken we ons niet tot de weg, maar hebben het ook over het veldrijden en de piste. Weinigen weten dat Torhout ooit drie wielerbanen heeft gehad: de velodroom aan de Bruggestraat (nu voetbalstadion), de piste op het paardenplein (waar nu het zwembad staat) en een assepiste nabij de huidige Zwaluwstraat.”

Dakpan op het hoofd

“We belichten voorts belangrijke momenten uit de Torhoutse wielergeschiedenis. Bijvoorbeeld de viering van Karel Steyaert, alias sportjournalist Karel Van Wijnendaele, in 1952 op de Burg. En de twee keer in 1965 dat topper Eddy Merckx in Torhout een koers won. Tevens komen de renners aan bod die tijdens hun carrière jammer genoeg overleden zijn.”

“Van bepaalde wielerweetjes laten we een cartoon maken. Zoals van de renner die in 1963 tijdens de winderige Sint-Pietersprijs een dakpan op zijn hoofd kreeg en bebloed over de meet kwam.”

“Het oudste document dat we zullen tentoonstellen, dateert uit 1896: een aanvraag om een wielerwedstrijd in te richten.”

“We hopen dat onze expositie een grote belangstelling zal kennen. De precieze openingsdagen en -uren volgen nog. De toegang zal in elk geval gratis zijn. We houden het laagdrempelig.”

Wie eventueel nog foto’s of documenten over de lokale wielersport ter beschikking wil stellen, kan contact opnemen via geert.dedeyne@gmail.com.