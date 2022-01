In hart van Kortrijk opent Museum Stokman

Op 5 februari opent Pieter Verfaillie zijn tijdelijke museum Stokman aan de Sionstraat 8 in Kortrijk. Hij toont er zijn eigen werk en, onder de noemer Stockage, dat van diverse kunstenaars die zich door hem lieten inspireren.

Pieter Verfaillie (39) is afkomstig uit Poperinge en genoot een opleiding grafische vormgeving. Hij is docent animatiefilm aan de Kunstacademie Poperinge en de Academie in Oostende. In bijberoep is hij grafisch vormgever. Onder de naam Stokman heeft hij als kunstenaar een selectie voor verscheidene wedstrijden en enkele tentoonstellingen op zijn palmares.

Helder verhaal

“Stokman is een stok met twee pootjes, dat is de meest eenvoudige manier om een personage te tekenen: zeker in de grafiek. Ik zoek altijd de eenvoud om met slechts enkele lijntjes iets te vertellen, echt niet meer lijntjes dan strikt nodig. Soms lukt dat, soms niet. Hoe langer ik het doe, hoe beter het wordt”, lacht Pieter, die voor de eerste keer tentoonstelt in Kortrijk.

“Ik zocht een grotere stad om dit te doen.” In zijn Stokman Museum toont Pieter zijn vaste collectie ontwapenende illustraties. Hij neemt de bezoeker mee in een wereld van minzame eenvoud, schoonheid en een zoektocht naar de minimale lijn. “Het brengt een analytisch, klaar en helder verhaal. Ik vertrek voor mijn composities altijd vanuit de absolute essentie.”

Pieter haalt zijn inspiratie uit alles wat hij ziet. “Als kind was ik verzot op elk boek waar dieren of prentjes in stonden. Naar iets kijken is altijd een beleving. De houding van die dieren intrigeerde mij enorm, op hun gemak in een voor hen vertrouwde omgeving”, gaat Pieter verder. “Hoe meer gestileerd, hoe beter. Het gaat niet enkel over het beeld in mijn werk, het gaat ook over concepten, soms met een ludiek woordje erbij. Ik hou van woorden en woordspelingen. Alles is relatief en soms wel grappig, al zeg ik het zelf.” (lacht)

‘Stockage’

Gelijklopend is de tijdelijke tentoonstelling Stockage te zien, waarin werk getoond wordt van kunstenaars die zich door Stokman lieten en laten inspireren. Zo onder meer Peter Lagae en Maud Verdonck. Het tijdelijke Museum Stockman is de hele maand februari te bezichtigen in de Sionstraat 8. De expo is op dinsdag en donderdag open van 11 tot 16 uur, op zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur.

(PVH)