In Flanders Fields Museum plaatst Oekraïense en Russische herdenkingsstoelen zij aan zij

Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne paste het In Flanders Fields Museum de opstelling van de verzameling herdenkingsstoelen in het museum aan. De stoelen van Oekraïne en de Russische federatie worden zij aan zij geplaatst.

Beide herdenkingsstoelen staan symbool voor de slachtoffers van deze landen in de Eerste Wereldoorlog. Vandaag staan ze ook symbool voor de slachtoffers in deze nieuwe oorlog: opnieuw zullen stoelen leeg achterblijven. Een nieuwe namenlijst van slachtoffers zal aangroeien zolang het geweld duurt. “Ook wij moeten machteloos toekijken naar wat er zich in Oekraïne afspeelt. Met deze symbolische actie betuigt In Flanders Fields Museum zijn medeleven met alle slachtoffers van deze oorlog en drukt haar afschuw voor het escalerende geweld en de militaire oorlogslogica uit”, zegt Dimitry Soenen, schepen en voorzitter AGB Musea Ieper.

Namenlijst en herdenkingsstoelen

De Namenlijst van alle slachtoffers die omkwamen als gevolg van de Eerste Wereldoorlog in België, bevat geboorteplaatsen in meer dan 110 lidstaten van de Verenigde Naties. Daarnaast ook nog eens in meer dan 20 gebieden die afhankelijk zijn van lidstaten.

In elk van die landen bleven aan het einde van de oorlog in talloze huizen lege stoelen achter van familieleden die nooit meer zouden terugkeren. Het In Flanders Fields Museum verzamelt uit elk land een stoel als symbool van het verlies en de rouw in eindeloos veel families. Deze stoelen maken deel uit van de permanente collectie zoals ook de landen van herkomst voor altijd met België verbonden zijn.

Op 11 november 2018 stonden de herdenkingsstoelen van Oekraïne en de Russische federatie samen in het park bij de kathedraal als onderdeel van de eeuwherdenking van de wapenstilstand.

De Oekraïense stoel werd geleverd door Roman Nekoliak die in 2017 stage liep in het In Flanders Fields Museum. Roman koos een eenvoudige stoel uit het buitenhuisje van de familie.

Alexey Pronin, directeur van het historisch museum Russia – My History – in Novosibirsk in Siberië stuurde een stoel van de familie Osipov die zwaar getroffen werd in de Eerste Wereldoorlog en in de burgeroorlog die er op volgde.