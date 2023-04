In Flanders Fields Museum ontvangt collectie van 250 oorlogsbrieven van familie Cazeneuve: “Persoonlijke verhalen vertellen het grote verhaal”

Het In Flanders Fields Museum ontving een verzameling van bijna 250 brieven van de familie Cazeneuve uit Zuid-Frankrijk. De verzameling bevat een uitvoerige en samenhangende briefwisseling van de broers Ernest en Alfred Cazeneuve die tijdens het begin van de Eerste Wereldoorlog hun wedervaren vanuit de Westhoek aan het thuisfront lieten weten.

De brieven werden geschonken door Aurore Fauré-Cazeneuve, de kleindochter van Ernest Cazeneuve. Samen met haar kinderen en kleinkinderen maakte ze de schenking persoonlijk over aan het In Flanders Fields Museum tijdens een familiebezoek aan Ieper.

“Aan de hand van die brieven wordt de situatie geschetst waarin het Franse leger verkeerde bij het begin van de Eerste Wereldoorlog toen het in de Westhoek tegen de Duitsers vocht”, verduidelijkt Piet Chielens, gewezen directeur van het In Flanders Fields Museum. “In een van zijn eerste brieven schreef Ernest Cazeneuve al dat de gevechten hard en dodelijk waren. Tijdens de eerste slag van 6 november 1914 vielen trouwens 7.700 doden.”

Oorlogsbrieven

Tijdens het opruimen van haar ouderlijk huis in mei 2021 ontdekte Aurore Fauré-Cazeneuve bijna 250 oorlogsbrieven van haar grootvader Ernest, zijn broer en haar grootoom Alfred, die gericht waren aan het thuisfront. De brieven gaven haar een uitzonderlijke inkijk op het oorlogsverleden van haar familie. Alfred Cazeneuve sneuvelde na drie weken. Haar grootvader Ernest Cazeneuve werd op 13 november 1914 krijgsgevangen genomen tussen Hollebeke en Wijtschate.

Vrijwel meteen vatte Aurore het plan op om alle brieven uit te schrijven en in een boek te bundelen met historische duiding en context voor haar kinderen en kleinkinderen. Zelf treedt Aurore in het najaar van 2022 in de voetsporen van Ernest en Alfred en bezoekt ze de plaatsen waar haar grootouders zijn geweest. Na een bezoek van Aurore aan het In Flanders Fields Museum en Ieper wist ze dat ze de originele collectie aan het museum moest schenken: “Ik was overdonderd door de keuze van het museum om persoonlijke ontmoetingen door middel van getuigenissen en personen van deze oorlog centraal te plaatsen.”

Leven in gevangeniskamp

“Deze schenking van 250 brieven van en naar familieleden geeft ons een persoonlijke blik op de Eerste Wereldoorlog. Dit is een belangrijke drijfveer voor het In Flanders Fields Museum: het grote verhaal brengen vanuit het menselijke en persoonlijk perspectief”, vertelt Dimitry Soenen, schepen van AGB Musea Ieper.

“Daarenboven geven de brieven van Ernest Cazeneuve inzicht over het leven in het gevangeniskamp van Münster, waar ook veel Belgen aanwezig waren. Ernest verbleef er tot het einde van de oorlog. De medewerkers en vrijwilligers van het In Flanders Fields Museum gaan de brievencollectie registreren, bewaren en digitaliseren. De documenten zijn in het kenniscentrum raadpleegbaar voor onderzoek.”

Familieweekend ter ere van Ernest en Alfred

Aurore Fauré-Cazeneuve wou de geschiedenis van haat grootvader en grootoom delen met haar kinderen en kleinkinderen en nodigde hen uit voor een weekendje Ieper. Na de schenking op zaterdagmorgen trok de familie naar betekenisvolle plaatsen waar Ernest Cazeneuve is geweest.

In de namiddag hielden de Vrienden van het In Flanders Fields Museum en de familie Cazeneuve een herdenking op de Franse begraafplaats Saint-Charles de Potyze langs de Zonnebeekseweg in Ieper voor de gesneuvelden van de divisie waartoe Ernest behoorde. Deze divisie kent het hoogste aantal slachtoffers van alle Franse divisies die ooit in de Westhoek zijn geweest tijdens de Eerste Wereldoorlog. ’s Avonds woont de familie The Last Post bij en zondagmorgen bezoeken ze allen het In Flanders Fields Museum.

Wekelijkse schenkingen

“Zo goed als wekelijks ontvangt het In Flanders Fields Museum één of meerdere schenkingen”, weet Annick Vandenbilcke, wetenschappelijk medewerker en verantwoordelijke voor de persoonsgebonden schenkingen bij het In Flanders Fields Museum.

“Veel families, organisaties of instellingen, in binnen- en buitenland, bewaren documenten en objecten die verband houden met de Eerste Wereldoorlog en nemen het initiatief om die aan het In Flanders Fields Museum toe te vertrouwen. Deze schenkingen worden zorgvuldig geregistreerd, bewaard en opengesteld voor onderzoekers.

Meer informatie over de schenkingen vind je op www.inflandersfields.be en op de Facebookpagina.”

(EG)