IFFM zet tentoonstelling over Midden-Oosten tijdens de Eerste Wereldoorlog op poten

Naast de tentoonstelling ‘Vermist aan het Front’ zet het In Flanders Fields Museum (IFFM) dit jaar nog een 2de tijdelijke tentoonstelling op poten: ‘voor de Beschaving, de Eerste Wereldoorlog in het Midden-Oosten 1914-1923’.

“Behalve in Europa brak in 1914 ook in het Midden-Oosten een oorlog uit”, schrijft het IFFM in een inleidende tekst. “Die regio werd grotendeels gedomineerd door het Osmaanse Rijk. Het regime van de Jong-Turken koos de zijde van Duitsland en behoorde in 1918 dus tot het verliezende kamp. Het Osmaanse Rijk viel uiteen en de grenzen werden hertekend volgens de belangen van westerse grootmachten. Een Turks-nationale beweging onder leiding van Atatürk verzette zich daartegen.”

“Elders werden nieuwe staten afgebakend en onder Frans of Brits mandaat gezet. Het ongenoegen daarover dreef verschillende gemeenschappen tot conflicten die lang bleven smeulen: De Israëlisch-Palestijnse kwestie, de problemen tussen Turkije en Armenië of het lot van de Koerden. Wie de huidige gevoeligheden en machtsverhoudingen in het Midden-Oosten beter wil begrijpen, moet terugkeren naar hun oorsprong in oorlogstijd.”

De tentoonstelling ‘voor de Beschaving, de Eerste Wereldoorlog in het Midden-Oosten 1914-1918’ behandelt onder meer het verloop van de oorlog langs verschillende fronten in het Midden-Oosten. Ook worden banden met de oorlog in de Westhoek getoond. De tentoonstelling is te bekijken van 12 maart tot 2 oktober in de koninklijke zaal van het museum.