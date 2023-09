Hoe zal Brugge de meerkost voor expohal BRUSK betalen?

Hoe zal Brugge de meerkost van tentoonstellingshal BRUSK betalen? De aannemer heeft de Stad met de rug tegen de muur gezet met een factuur van 6 miljoen euro extra. Die vraag beheerste de Brugse gemeenterad maandagavond.

De firma CIT Blaton Real Estate Development stuurde een brief naar burgemeester Dirk De fauw, waarin droogjes gemeld werd dat de kostprijs voor de realisatie van de nieuwe tentoonstellingshal BRUSK met meer dan 25 procent gestegen is door de duurdere grondstofprijzen.

6 miljoen

Concreet komt het erop neer dat Brugge minstens 6 miljoen euro extra moet betalen voor dit project, waarvan de prijs uiteindelijk wellicht boven de 50 miljoen zal oplopen. Vlaanderen hoest weliswaar 27 miljoen euro (60 procent van de kosten) op, maar heeft geen budget voor extra subsidies.

“Hoe gaat Brugge dit betalen? De stadskas is bijna leeg, er is geen spaarpot meer”, vroeg raadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) zich luidop af. “De belastingen verhogen is geen optie, meer schulden maken evenmin. Moeten er bijgevolg andere projecten sneuvelen? Zal het stadsbestuur de 5,5 miljoen euro voor het nieuw ontmoetingscentrum op de Scharphoutsite in Lissewege schrappen?”

Concertgebouw

“Vergeet niet dat Brugge nog een ander vergiftigd geschenk gekregen heeft: het kapotte dak van het Concertgebouw. Gelukkig wil Vlaanderen in de eerste fase van dat dossier – de ontmanteling van de westgevel – voor de helft van het bedrag van 1,5 miljoen euro bijspringen. En in 2025-26 wacht Brugge nog een groot dossier: de restauratie van het Belfort, een klus van 30 miljoen euro!”

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) erkende dat de Stad geen andere optie had dan een compromis te sluiten met de aannemer van BRUSK: “Het is geen onoverkomelijk probleem, de meerkost van BRUSK kunnen we spreiden over twintig of dertig jaar. Bovendien zijn er altijd andere dossiers die om uiteenlopende redenen vertraging oplopen, zodat we wat kunnen schuiven met de budgetten.”

Stadsgronden

“De Bruggelingen zullen dus geen boterham minder moeten eten, we verhogen de belastingen niet. Overigens wil ik de Vlaamse regering bedanken, omdat zij de helft van de ontmantelingskosten van de westgevel van het Concertgebouw betaalt. Vlaanderen is geen eigenaar van het gebouw. Het Concertgebouw is gebouwd op stadsgronden door een vzw, na vijftig jaar wordt het volledig eigendom van de Stad Brugge”, aldus Dirk De fauw.