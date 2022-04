Het ‘merk’ Musea Brugge is vernieuwd

15 april 2022 is een heuglijke dag en een mijlpaal in het bestaan van Musea Brugge. Die dag wordt het vernieuwde merk Musea Brugge gelanceerd.

Met de hulp van het creatief agentschap Mutant nam het museumteam het merk ‘Musea Brugge’ onder de loep en werkte aan een nieuwe identiteit. Dat harde werk resulteert op vrijdag 15 april in een vernieuwd merk, een totaal nieuwe brand….

Speerpunt in de nieuwe huisstijl is het MB-logo van Musea Brugge. De M bestaat uit 13 stippen of dots; onze 13 museumlocaties die geconnecteerd zijn met elkaar. Dat is meteen ook de nieuwe filosofie van Musea Brugge: Connecting the Dots. Verbinding maken tussen de verschillende locaties, tussen de ontzettend rijke collectie van 75.000 objecten, maar ook met Brugge en ver daarbuiten.

Promofilm

Samen met de rebranding lanceren Musea Brugge ook een gloednieuwe promofilm. Met deze spot van productiehuis UNION CALL leveeren ze een stevig visueel visitekaartje af. Een film die de nieuwe filosofie helemaal weerspiegelt, en in het teken staat van connectie. “We maken verbindingen; tussen onze verschillende locaties en collectie, met de stad, met de rest van de wereld, en misschien nog het belangrijkst van al: met jou, onze bezoeker”, zegt communicatieverantwoordelijke Tom Deschacht.

Het promofilmpje:

musea brugge

Om onze rebranding te vieren trakteren Musea Brugge tijdens dit paasweekend op chocolade. “Wie een bezoek brengt aan één van onze locaties krijgt van vrijdag tot en met maandag een heerlijk stukje, duurzaam geproduceerde, Belgische chocolade van Chocolatier Dumon. Mét een MB-randje uiteraard”, aldus Tom Deschacht.

MB chocolade

Voor deze actie slaan Musea Brugge ook de handen in elkaar met Shopping Brugge. “We maakten samen met hen een fijne selectie van lokale handelaars bij wie je onze MB-chocolade ook zal krijgen bij elke aankoop (en zolang de voorraad strekt)”, besluit de woordvoerder van Musea Brugge.