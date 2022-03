Het leven van de gladiatoren in Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg

Met de officiële opening van de tentoonstelling Gladiatoren, mensen zoals jij en ik gaat op zondag 27 maart het nieuwe seizoen van het Romeins Archeologisch Museum en cultureel centrum Ipso Facto van start. Het grote publiek is vanaf dinsdag 29 maart welkom.

“Op deze unieke tentoonstelling kan je het echte leven van de gladiatoren in het Romeinse Rijk ontdekken en zelfs oefenen om gladiator te worden”, legt schepen van Cultuur Stijn Jonckheere uit.

Vechters als sterren

Gladiatoren, mensen zoals jij en ik brengt het verhaal van zij die elkaar bevochten in de arena’s van het Romeinse Rijk. Belangrijke thema’s in de expo zijn de aankoop op de slavenmarkt, de training in de gladiatorenschool en uiteraard de gevechten. Daarnaast leren we dat dieet, lichaamsverzorging, entourage en fans belangrijk waren. “Gladiatorengevechten waren in die tijd big in de wereld van het entertainment. De vechters konden een sterrenstatus bereiken”, zegt Stijn Jonckheere.

Live in het Abtspark

“In deze expositie zullen unieke stukken te zien zijn, naast gladiatorfiguren, replica’s, kortfilms en 3D-beelden die de helden en ook heldinnen van de arena weer tot leven brengen. Orgelpunt wordt de film Het houten zwaard waarin een Bataafse jongen door de Romeinen als slaaf wordt verkocht aan de gladiatorenschool. Hoe die school werkte, zal je kunnen zien in het Abtspark”, legt de schepen nog uit.

De expo is een gemeenschappelijk initiatief van De Corbulo Stichting en de dienst cultuur. Ze loopt van 29 maart tot 23 oktober in het RAM. De toegang bedraagt 5 euro voor volwassenen en 2,50 euro voor kinderen, een bezoek aan de vaste collectie van het museum inbegrepen.

Op zondag 5 en maandag 6 juni vindt trouwens weer het Romeins Weekend plaats en dan zullen de gladiatoren er opnieuw hun opwachting maken om in de arena te treden.

(LIN)