Het beest uithangen in KOERS tijdens Erfgoeddag

Op zondag 23 april opent KOERS naar aanleiding van Erfgoeddag gratis de deuren. Jong en oud maken die dag kennis met het neusje van de zalm onder de renners. In de namiddag staan tal van beestig geestige activiteiten op het programma.

Met ‘Trofee Bricolee: De pluche editie’ neemt Studio Stoflov jong en oud mee op sleeptouw om pluchen dierentrofeeën te bricoleren en te naaien, naar het voorbeeld van het paard van Yves Lampaert (Dwars door Vlaanderen, 2017 en 2018) of de ezel van Jasper Stuyven (Kuurne-BrusselKuurne, 2016). Want niet elke trofee is gemaakt van goud, zilver of brons.

Samen met illustrator Joris Thys, het creatief talent achter het kinderboek De Ronde van Varken, wordt in de namiddag getekend aan één groot peloton van wielerdieren, dat later in KOERS tentoongesteld wordt.

In het peloton krijgen heel wat wielrenners een bijnaam die verwijst naar een dier. Denk aan de Leeuw van Vlaanderen, de Vlinder van Maastricht, de Adelaar van Toledo of de Hinde van Hoogeveen. Een grimeur tovert kinderen om tot rasechte coureur met beestige trekjes.

Meer info over dit gratis programma: koersmuseum.be.