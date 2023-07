Herdenkingsplaket krijgt plaats in Wevelgemse FAS museum

Het Wevelgemse FAS museum is weer een historisch pareltje rijker. Tussen 1944 en 1946 verbleven tot 2.500 Britse militairen in Wevelgem, op en rond het vliegveld. Als dank voor de gastvrijheid schonken die veteranen in 1990 een herdenkingsplaket aan de gemeente Wevelgem. Die verhuist nu naar het museum.

Van oktober 1944 tot juni 1946 verbleef de 151 Repair Unit van de Royal Air Force op het Wevelgemse vliegveld. Hun taak was het herstellen van alle types van geallieerde vliegtuigen en ze weer vliegwaardig maken. “De 2.500 Britse militairen werden bij aankomst verdeeld over de gemeente en menig huishouden had één, twee tot drie Tommies te gast”, vertelt Lothair Vanoverbeke. “De verbroedering verliep goed. Vader kreeg wel eens een Engelse sigaret, de kinderen leerden chocolade kennen, terwijl moeder voor haar Engelse boys wat was en strijk deed in ruil voor zeep en een kleine bijdrage. Op 25 december 1944 boden ze aan de Wevelgemse schoolkinderen een onvergetelijk Kerstfeest aan. Dat feest heeft Wibilinga 75 jaar later, op 20 december 2019, overgedaan met de ‘kinderen’ van toen.”

Herdenkingsplaket ter bedanking

In oktober 1990 keerden de veteranen van de 151 Repair Unit terug naar Wevelgem en schonken ze als bedanking een herdenkingsplaket aan de gemeente. “Het plaket hing al die tijd in het gemeentehuis”, aldus schepen van erfgoed Geert Breughe. “Met de herinrichting van het kasteel stelde ik voor om dat historische herdenkingsplaket in het enige Wevelgemse museum te hangen: het FAS.”

Het kunstwerkje is getekend door Sydney R. Jones en stelt de Londense Big Ben Tower voor met het opschrift: ‘En reconnaissance du bon accueil prodigué par la population de Wevelgem – Le Sgt Berlemont – Sept 1944 – Juin 1946.’