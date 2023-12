Heemkundige kringen uit Izegem en Poperinge verbroederen

Op zaterdag 16 december bracht een delegatie van de Koninklijke Heemkring Aan de Schreve uit Poperinge een bezoek aan Izegem, nadat de heemkundige kring Ten Mandere uit Izegem eerder dit jaar daar uitgenodigd werd. Er was ook een ontvangst op het stadhuis door schepen van Cultuur Kurt Himpe (N-VA).

De delegatie kreeg eerst een rondleiding in het documentatiecentrum van Ten Mandere, gevolgd door een gidsbeurt door het historische centrum van Izegem onder leiding van Bart Blomme. Ze werden in de bibliotheek als gast ontvangen tijdens de voorstelling van de tentoonstelling ‘Het gebeurde in Izegem in 1973’.

Een ontvangst in het historische deel van het stadhuis kon uiteraard niet ontbreken. “Pax Intrantibus werd in 1883 in opdracht van de familie Ameye-Dobbelaere gebouwd en is sinds 1923 het stadhuis van Izegem. Die honderdste verjaardag werd zo symbolisch bezegeld door een officiële ontvangst van twee verbroederende heemkundige kringen”, besluit schepen Kurt Himpe.