Heavy Metal in het Yper Museum

Vrijdagmorgen werd in het Yper Museum de expo Heavy Metal voorgesteld, een tentoonstelling met middeleeuwse metalen voorwerpen zoals riemgespen, kistbeslag, ringen, insignes of een stuk zwaard.

De expo Heavy Metal gaat niet over archeologie op zich, maar spitst zich toe op metaalvondsten, voorwerpen uit middeleeuwse stadsopgravingen in Ieper, maar er zijn ook zaken te zien die afkomstig zijn uit Mechelen, Antwerpen of Gent.

Op rondreis

Deze tentoonstelling kwam er dankzij subsidies van het Agentschap Onroerend Erfgoed die ervoor zorgden dat de Vrije Universiteit Brussel alle metalen voorwerpen kon inventariseren. De projectdatabank bevat informatie over meer dan 11.000 objecten afkomstig van tweehonderd recente opgravingen. Een deel ervan wordt nu voor het eerst getoond in Ieper en gaat vanaf januari op rondreis door Vlaanderen.

De tentoonstelling toont ook heel wat metalen gebruiksvoorwerpen zoals vaatwerk, tinnen borden, kandelaars of kistbeslag. Die leren ons hoe er in de middeleeuwen werd gegeten of gewoond. Daarnaast zien we ook ijzeren werktuigen die voornamelijk werden gebruikt voor het bewerken van hout.

Tot januari 2023

“Archeologie is booming in voormalige middeleeuwse steden zoals Ieper, bij grotere werken halen archeologen een schat van informatie op uit de bodem”, klinkt het. “Het Yper Museum is dan ook blij met deze unieke tentoonstelling die nog loopt tot 22 januari 2023 op de gelijkvloerse verdieping van het Yper Museum.” De toegang is er gratis.