Grote verbeteringswerken in openluchtmuseum Izenberge: “Terrein toegankelijker maken”

Er zijn momenteel grote werken aan de gang in openluchtmuseum Bachten de Kupe. Om de toegankelijkheid te verbeteren worden momenteel 520 vierkante meter kasseien uitgebroken en herlegd. Het is aannemer Deroo uit Beveren die de kasseien terug legt, maar vrijwilligers Johan Sampers en Marc Albrecht uit Izenberge hebben er al bergen voorbereidend werk verzet.

Sinds de gemeente Alveringem lid werd van de vzw die het openluchtmuseum beheert, is het oude boerendorp in het centrum van Izenberge aan een tweede leven begonnen. Met Johan Sampers (69) uit de Groenestraat en Marc Albrecht (60) uit het Sint-Mildredaplein waren er al twee gedreven vrijwilligers actief, maar de nieuwe dynamiek leverde een pak nieuwe vrijwilligers op. Dat was ook nodig om de grote kuis te kunnen doen in de veertig huisjes dat het openluchtmuseum rijk is en om het museum open te houden.

Op zondag 9 oktober werd de vijftigste verjaardag gevierd met een ambachtendag, iets waar mensen uit de hele provincie op af kwamen. “Je merkt dat het museum niet helemaal op orde staat, maar het is wel een unieke locatie met veel potentieel”, was toen een veel gehoorde opmerking. Tegen dat het openluchtmuseum op zaterdag 1 april 2023 opnieuw de deuren opent, zal het een kleine metamorfose hebben ondergaan. De straatjes en het marktplein in het boerendorp waren dermate slecht dat een volledige heraanleg zich opdrong. Die is nu aan de gang. De grote werken gebeuren onder leiding en met medewerking van Johan Sampers en Marc Albrecht.

Grote werken

“Er zijn inderdaad grote werken aan de gang”, vertelt Johan Sampers. “In de straten van het openluchtmuseum liggen ongeveer 40.000 kasseien. In een eerste fase leggen we 520 vierkante meter van in totaal duizend vierkante meter kasseien opnieuw aan. Het gaat om de toegangsweg en het marktplein. Het domein en de herberg zullen nadien veel beter begaanbaar en rolstoelvriendelijker zijn. Marc en ik zitten hier quasi onafgebroken sinds 1 november, de dag dat het museum in winterstop ging. Met een klein kraantje breken wij alle kasseien uit. Nadien hebben we zo’n 20 centimeter aarde uitgedolven en weggevoerd plus vier camions met steenpuin laten komen. Het steenpuin betekent extra werk, maar hadden we dat niet gedaan, dan hadden we in het slijk moeten werken. Omdat er hier nog geen rioleringen lagen, hebben we die meteen ook aangelegd. Het moet de afwatering van het domein aanzienlijk verbeteren. Ik weet nog dat in de weken voor Kerstmis het domein hier in geen tijd blank stond. We hebben een dag nodig gehad om al het water weg te krijgen.

Als laatste legden we nog een laag van 15 centimeter stabilisé. In feite hebben Marc en ik heel het terrein klaar gemaakt tegen dat op 1 februari de kasseienleggers kwamen. Dat scheelt een pak betalende manuren. De afgelopen week waren Marc en ik dieners. We brachten kasseien aan en hielpen met het voegen of wolwassen ervan. Rond deze tijd moet het marktplein afgewerkt zijn en vertrekt de aannemer weer. Marc en ik beginnen vervolgens opnieuw met het uitbreken van de rest van de kasseien. We verzetten hier zeer veel werk, ja. Maar er zit niemand achter ons en we maken ook veel leute.”

Nieuw sanitair

De vzw die het openluchtmuseum beheert, heeft nog meer plannen. Tijdens de winterstop 2023-2024 wil het een nieuw sanitair blok bouwen. “Momenteel zijn er twee urinoirs en één damestoilet”, zegt Johan. “Dat is te weinig, zeker als er groepen komen. We plannen een nieuw sanitair blok met twee toiletten, één toilet voor mindervaliden, twee urinoirs en een verschoontafel. We stellen hiervoor een architect en aannemer aan.”

“Gelukkig heeft de vzw een spaarpot”, vult Marc Albrecht nog aan. “De heraanleg van de kasseien kost ongeveer 25.000 euro, het nieuwe sanitair blok 20.000 euro. De gemeente komt financieel niet tussen. Doel van de verbeteringswerken is uiteraard meer bezoekers aantrekken. In de paasvakantie, zomervakantie en tijdens de weekends tussen Pasen en 1 november zijn we elke dag open. Weekdagen zijn op afspraak. Wij hebben drie gidsen ter beschikking. Reservaties kunnen via bachtendekupe@alveringem.be of telefonisch op het Alveringemse gemeentehuis: 058/28 88 81.”

(Anne Bovyn)