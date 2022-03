Grote schoonmaak in Bachten de Kupe gestart: openluchtmuseum wil vanaf 2 april bezoekers ontvangen

Onder impuls van schepen voor Cultuur Sylvie Thieren zijn vorig weekend 18 Izenbergse vrijwilligers begonnen aan de grote schoonmaak in het openluchtmuseum: een huzarenstuk. Maar zoals het spreekwoord zegt, maken vele handen licht werk. Het museum wil na de winterstop op 2 april de deuren opnieuw openen.

De gemeente Alveringem heeft vorig jaar het beheer en de eindverantwoordelijkheid over openluchtmuseum Bachten de Kupe overgenomen. Directeur en oprichter Marcel Messiaen uit Westende wordt in juni 101 jaar waardoor hij niet meer vaak naar Izenberge komt.

Omdat Alveringem deze uitzonderlijke Izenbergse troef niet wil zien wegkwijnen, trad cultuurschepen Sylvie Thieren vorig jaar toe tot het bestuur van de vzw. Ze deed een oproep naar vrijwilligers en beloofde om stap per stap het museum in z’n oude glorie te herstellen. Vorig weekend werd alvast een eerste horde genomen. De vrijwilligers tekenden vorige zaterdag met 18 present om al een eerste reeks huisjes te poetsen.

Winkelcentrum

“We hebben 23 huisjes te gaan”, zegt vrijwilliger van het eerste uur Marc Albrecht, die naast het museum woont. “Dat is niet niks. Maar vele handen maken licht werk. Na de werkzaamheden van het voorbije weekend kan ik zeggen dat het hele winkelcentrum al gekuist is: het postgebouw, de brillenwinkel met horlogerie, het kapsalon, de schoenwinkel, de kuipenwinkel, beenhouwerij, kruidenierswinkel, tabakswinkel en de Wulfshulle.”

Op zaterdag 19 maart hebben we weer met alle vrijwilligers afgesproken om nog eens een uur of vier goed door te werken

“Onze oudste vrijwilliger Raymond Vandenberghe (86) heeft het mos uit de kasseien verwijderd. Rest ons nog de hofstede en de gebouwen waarin de ambachten zoals de garage of de klompenmakerij zijn ondergebracht. Het schoolgebouw is ondertussen ook voor twee derden gepoetst. Op zaterdag 19 maart hebben we opnieuw met alle vrijwilligers afgesproken om nog eens een uur of vier goed door te werken. Hopelijk zijn we dan opnieuw met een grote groep.”

Boerenzoon Johan Sampers (68) uit de Groenestraat is ook een enthousiaste vrijwilliger. “Ik ben van Stavele afkomstig maar ik woon nu al 42 jaar in Izenberge. Met zo goed als al het boerenmateriaal dat hier staat heb ik nog gewerkt. De 23 huisjes die hier staan, zijn stevige gebouwen. Na de storm heb ik maar enkele dakpannen moeten herstellen. Ik wil niet dat het openluchtmuseum verloren gaat dus daarom kom ik hier helpen”, stelt hij.

Op afspraak

Tijdens de paas- en zomervakantie zal Bachten de Kupe elke namiddag open zijn, ook op feestdagen. Buiten de vakantieperiodes is het museum enkel op afspraak te bezoeken, voor groepen van minimum 10 personen. Een individueel ticket kost 5 euro, kinderen en groepen vanaf 15 personen betalen 3,5 euro.

Tijdens de week zullen medewerkers van de gemeentelijke dienst Mens en Vrije Tijd de bezoekers ontvangen, tijdens de weekends worden vrijwilligers ingezet. Een bezoek met gidsbeurt kan op aanvraag.