Gouverneur Decaluwé bezoekt nieuwe vleugel van For Freedom Museum in Ramskapelle

Op dinsdag 25 juli had het museum alvast de eer provinciegouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, te ontvangen. De gouverneur kwam de nieuwe vleugel van het For Freedom Museum met de permanente tentoonstelling ‘Wings For Freedom’ bekijken. Carl Decaluwé werd rondgeleid door conservator Feddy Jones.

‘Wings for Freedom’ is een minder bekend gegeven in de algemene kennis van de Tweede Wereldoorlog in België, maar de impact die de luchtvaart in dit conflict had, was bijzonder groot. Gedurende de vijf oorlogsjaren had ons land zowat het drukst bevlogen én bevochten luchtruim, met talloze luchtgevechten, bombardementen, maar ook vliegtuigcrashes tot gevolg. Het moeten zowat zesduizend crashes geweest zijn, en als men rekening houdt met het feit dat in héél wat toestellen tot tien man kon zitten, spreken we over tienduizenden vliegeniers die binnen onze landsgrenzen neerkwamen.

Die haast vergeten oorlog wordt al dertig jaar onderzocht door een enthousiast team dat aan luchtvaartarcheologie doet. Met gespecialiseerde apparatuur zoeken ze naar sporen van vliegtuigwrakken. Sinds 2009 gebeurt dit binnen het kader van de Vlaamse regelgeving voor archeologie, op een wetenschappelijke wijze. Het resultaat van die vele jaren onderzoek wordt sinds juni in het For Freedom Museum permanent tentoongesteld in een aparte afdeling, wing, luchtvaartarcheologie, met als titel ‘Wings For Freedom’.