Gloednieuw museum dat focust op Knokke-Heist van toen, nu en straks zoekt buitengewone personen

HEY opent in het voorjaar de deuren. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het museum. Je ontdekt er binnenkort het Knokke-Heist van toen, nu en straks. In afwachting wordt gezocht naar buitengewone personen die iets betekent hebben voor Knokke-Heist.

In Hey mogen de Knokke-Heistenaren zelf uiteraard ook niet ontbreken. Daarom is het museum op zoek naar buitengewone personen. Mensen die iets betekend hebben voor Knokke-Heist, voor de buurt waarin ze wonen of de mensen om zich heen. Een dorpsfiguur? Of personen die een speciale kunst-, sport of muziekprestatie hebben geleverd. Het kan allemaal.

Verhalen

Ken jij iemand die een plekje verdient in het museum? Iemand die zich al jarenlang inzet als vrijwilliger, of altijd klaarstaat om te helpen? Iemand die de gemeente op de kaart heeft gezet door een unieke prestatie? Die ene vrouw die al veertig jaar soepmaaltijden rondbrengt, een verborgen verzetsstrijder, een student die een prijs won met een thesis? Een historisch figuur wiens naam nooit mag vergeten worden? De kustgemeente is benieuwd naar alle verhalen.

Geef het online door via dit formulier of vraag een invulformulier aan het onthaal van Cultuurcentrum Scharpoord (Maxim Willemspad 1) of HEY (Pannenstraat 138). Je hebt tijd tot en met woensdag 17 januari 2024.

De inzendingen worden daarna gecheckt op volledigheid en legitimiteit. Iedereen kan vanaf februari uiteindelijk stemmen voor zijn of haar favoriet via de website van HEY. De mensen met de meeste stemmen krijgen een plekje in het museum. (MM)