Fred Maës exposeert in Expo 18

Thematisch focust de kunstenaar op de klimaatproblematiek en haar gevolgen.

In kunstgalerie Expo 18, in de IJzerstraat, presenteert de Oostendse kunstenaar Fred Maës, hier rechts samen met inleider en schepen van Vrije Tijd Bart Plasschaert (CD&V), recent werk. Thematisch focust de kunstenaar in zijn schilderijen, installaties en objecten in mixed media deze keer op de klimaatproblematiek en haar gevolgen. Nog tot 31 mei, van vrijdag tot en met zondag van 15 tot 18.30 uur, in aanwezigheid van de kunstenaar. (ML/)