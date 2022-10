Fotograaf Kristof Thomas exposeert in Knokke-Heist: “Een eigen wereld maken”

Kristof Thomas (27) is oorspronkelijk van Ruiselede afkomstig, maar woont nu in Gent. Hij stelt nog tot en met 4 december zijn expo ‘Apparatus of Joy’ tentoon in cultuurcentrum Scharpoord in Knokke-Heist. Het is voor Kristof zijn allereerste solotentoonstelling.

Kristof Thomas begon rond zijn 15de met fotografie. “Ik zat in het skatemilieu, maar was zelf niet zo goed in skaten, dus begon ik mijn vrienden te fotograferen. Toen ik een betere camera kocht, begon ik vrij intensief met het nemen van foto’s in het nachtleven”, vertelt Kristof.

In het middelbaar trok Kristof naar het KASK in Gent waar hij fotografie ging studeren. “Het KASK staat bekend voor zijn documentaire-aanpak binnen fotografie met bekende afgestudeerden zoals Bieke Depoorter en Carl De Keyzer. Ik wou eigenlijk ook de weg van documentairefotografie opgaan. Maar ik begon me al snel te storen aan de regeltjes bij de schoolopdrachten. Bij elke opdracht was ik blijkbaar een beetje een student die mijn eigen ding wou doen”, zegt de fotograaf.

Erasmus in Leipzig

Kristof ging in 2019 op Erasmus om te studeren aan de Hochschule für Grafik und Buchkunst in het Duitse Leipzig. “De school in Duitsland had een iets vrijere aanpak, waar je meer losgelaten werd. Het was aan jezelf om in gang te schieten. Het was wel wennen voor mij, omdat ik het elementaire van in het KASK heel gewoon was. Maar in Duitsland had ik niemand die mij uitdaagde zoals in België. Toen was er even een leeg gat, maar uit dat gat ontstaan er dan weer nieuwe ideeën”, aldus Kristof.

Ik wil de mensen goed leren kijken naar beelden

“Het idee voor de expo ontstond uit mijn vaststelling dat we de dag van vandaag overspoeld worden met een overload aan informatie, denk maar aan reclame of info op sociale media. Jongeren scrollen, maar kijken enkel vluchtig naar beelden. We hebben zogezegd alles gezien, maar eigenlijk hebben we niets gezien.”

De felle kleuren in reclamebeelden gebruikte Kristof als een inspiratiebron voor zijn tentoonstelling. “Na wat research ging ik in mijn atelier aan de slag om mijn eigen wereld te maken, geïnspireerd op die wereld van sociale media en reclame. Ik maakte ook gebruik van heel veel beeldmanipulatie zoals de reclamemakers zelf doen. En dan ging ik aan de slag met Photoshop op een manier die eigenlijk tegen de schoolse manier inging. Ik wil de mensen met de expo goed leren kijken naar beelden. Er zit in elk werk onder de felle kleuren wel een verbazend element verstopt, maar daarvoor moet je goed kijken naar het beeld.”

Ambiguïteit

In de titel van de expo staat de Apparatus voor het apparaat, in dit geval de camera, en de Joy voor ambiguïteit. “De Apparatus staat voor mij ook voor een schaduw van sociale media en reclame waaronder we als mens leven en die ons bedwingt. En met de Joy doel ik op het feit of we wel echt gelukkig worden van beelden op sociale media”, besluit Kristof. (LVC)

De expo loopt nog tot zondag 4 december in cc Scharpoord.