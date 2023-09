Forse verhoging subsidies Ieperse musea: “Zelfs meer dan we vroegen”

De partij N-VA pakt uit met meer geld voor de Ieperse musea. Voor het In Flanders Fields Museum gaat het om een stijging van 47 procent. Het Yper Museum is een van de sterkste stijgers in Vlaanderen: de werkingssubsidie wordt verhoogd met 164 procent. “We kunnen de komende jaren ook extra aandacht geven aan het Merghelynck Museum”, klinkt het. Naast Ieper is er ook extra geld voor Koksijde, namelijk NAVIGO en het Abdijmuseam Ter Duinen.

“De regering Jambon beloofde bij aanvang van de legislatuur een forse investering in de erfgoedsector”, zegt zijn West-Vlaamse partijgenoot Lode Vanneste (N-VA). “Met een jaarlijks totaalbudget van 51,5 miljoen euro voor de beleidsperiode 2024-2028 lost ze deze belofte meer dan in. Dit komt neer op een budgetstijging van 18 miljoen euro ofwel een stijging van 53,7 procent in vergelijking met de periode 2019 – 2023.”

Vanuit dat extra budget voor de Vlaamse erfgoedsector vloeit ook een deel naar Ieper, waardoor de werkingssubsidies vanaf volgend jaar verhogen voor het In Flanders Fields Museum, Yper Museum en stadsarchief van Ieper. “Het IFFM krijgt vanaf volgend jaar een werkingssubsidie van 991.000 euro”, zegt Cathy Coudyser, Vlaams parlementslid en erfgoedspecialiste bij N-VA. In vergelijking met het huidig bedrag gaat het om een stijging van 47 procent.

Het subsidiebedrag voor het Yper Museum stijgt met 164 procent van 128.037 euro tot 338.000. “Het stadsarchief krijgt vanaf volgend jaar 78.000 euro in plaats van 42.776 euro om de werking te versterken”, aldus Coudyser.

Extra investeringen bekroning van vele werk

In Ieper reageert museaschepen Dimitry Soenen (N-VA) “heel verheugd” op de beslissing van de Vlaamse regering. “We kregen zelfs meer dan we vroegen”, stelt hij. “Het is de bekroning van het vele werk dat gebeurde om onze toekomstplannen vorm te geven. Deze forse investeringen maken het mogelijk om de ambitieuze plannen van de musea voor de toekomst waar te maken.”

“Vlaanderen bekrachtigt hiermee de internationale rol die we als enige landelijke WO I-museum vervullen”, zegt IFFM-directeur Stephen Lodewyck. “Concreet betekent het dat het IFFM de huidige sterke werking kan verder zetten en nieuwe investeringen kan doen in personeel, communicatie, collectie en de uitrol van een digitale strategie. Ook het voorbereiden van de vernieuwing van de permanente tentoonstelling kan nu op kruissnelheid komen.”

“Onze vijfde verjaardag krijgt hierdoor extra glans”, aldus Sandrin Coorevits, directeur van het Yper Museum. “We bewezen met het team dat we er intussen stevig staan. We blijven ambitieus en kunnen nu ook de komende jaren extra aandacht geven aan het Merghelynck Museum.”

Ook extra subsidie voor Koksijde

“In de gemeente Koksijde krijgt NAVIGO vanaf volgend jaar een werkingssubsidie van 298.000 euro. Dat is een toename met 43 procent. Het subsidiebedrag voor Abijmuseum Ten Duinen stijgt op haar beurt van 128.037 euro naar een bedrag van 258.000 euro”, aldus nog Cathy Coudyser.

Kamerlid Sander Loones uit Koksijde reageert ook opgetogen: “Met N-VA in de Vlaamse regering focussen we op investeringen in identiteit en authenticiteit. Ons Oostduinkerks visserij- en Koksijds abdijmuseum passen perfect in dat verhaal. Ze maken cultuur, erfgoed en geschiedenis levend en tastbaar. Iedereen welkom aan zee!”

De nieuwe werkingssubsidies zijn vastgelegd voor de periode van 2024 tot 2028. (TP)