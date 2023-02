For Freedom Museum werkt volop aan nieuwe tentoonstelling en investeert in zonnepanelen: “Nodig om verwarmen betaalbaar te houden”

Het gaat het voor For Freedom Museum uit Ramskapelle steeds meer voor de wind. Later dit voorjaar opent opnieuw een nieuwe vleugel en de broers Danny en Freddy Jones zetten met de plaatsing van 42 zonnepanelen ook in op duurzame energie. Er wordt binnenkort ook nog een warmtepompsysteem geïnstalleerd.

Het levenswerk van de gebroeders Jones in Ramskapelle, deelgemeente van Knokke-Heist, kwam de laatste jaren steeds vaker in het nieuws. Een verborgen parel kwam zo helemaal tot ontbolstering. Eerst na de doortocht van Kamal Kharmach op televisie, daarna voor de opening van een nieuwe vleugel in april vorig jaar rond Monty’s Men. Een indrukwekkende vleugel die later dit voorjaar een vervolg krijgt, want de broers Jones zijn volop bezig met het inrichten van een tweede loods.

Wrakstukken

“Deze keer zal alles rond de luchtmacht tijdens de Tweede Wereldoorlog draaien”, legt Danny Jones uit. “Daarvoor werken we onder andere samen met een groep archeologen die oude vliegtuigen en artillerie uitgraven.” Maar de broers krijgen voor ‘Wings for Freedom’ ook hulp uit onverwachte hoek. Het museum krijgt namelijk decorstukken van ‘De slag om de Schelde’, een Nederlandse oorlogsfilm uit 2020. “Zo krijgen we een volledige cockpit die te zien was tijdens de openingsscène”, zegt Danny.

“Het zal de enige replica zijn die te zien zal zijn”, vervolgen de broers. “Het is de bedoeling dat we in de loods scènes nabouwen met échte wrakstukken uit de Tweede Wereldoorlog. Beleving zal centraal zijn. Het zal zeker niet ‘zomaar’ een tentoonstelling van wrakstukken zijn.”

Aangename temperatuur

Het For Freedom Museum blijft op die manier innoveren én uitbreiden. Daarom lieten de broers ook 42 zonnepanelen plaatsen op hun dak.

“Omdat bezoekers van een aangename temperatuur moeten kunnen genieten tijdens een bezoek, was de installatie van zonnepanelen cruciaal. Zo wordt het kostenplaatje om de hele boel te verwarmen aanvaardbaar gehouden”, zegt Danny. “Of we na de inrichting van de tweede loods nog ruimte hebben om extra uit te breiden? Dat wordt moeilijk, al hebben we wel al concrete plannen om de binnenkoer te overkappen en daar thematentoonstellingen te houden. Je ziet, we blijven bezig hé”, besluit de man met de glimlach. (MM)