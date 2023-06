For Freedom Museum opent nieuwe vleugel rond ‘vergeten oorlog’ in de lucht: “Publiekstrekker voor jong en oud”

Enkele jaren geleden leek hun museum in Ramskapelle op een dood spoor te zitten, tot Danny en Freddy Jones het roer omsloegen en focusten op hun unieke verhaal. Vandaag is het For Freedom Museum een begrip tot over de landsgrenzen heen. De opening van hun nieuwe vleugel ‘Wings for Freedom’ – over de luchtmacht tijdens WO II – bewijst dat. Er komen delegaties uit Frankrijk, Polen, Amerika, het Verenigd Koninkrijk én Duitsland. “Het wordt een publiekstrekker voor jong en oud”, beloven de broers.

Het levenswerk van de gebroeders Jones in Ramskapelle, deelgemeente van Knokke-Heist, kwam de jongste jaren steeds vaker in het nieuws. Een verborgen parel kwam zo helemaal tot ontbolstering. Eerst na de doortocht van Kamal Kharmach voor het Eén-programma ‘Andermans Zaken’, daarna voor de opening van een nieuwe vleugel in april vorig jaar rond Monty’s Men. Nu krijgt het succesverhaal nóg een vervolg met de opening van hun nieuwe vleugel ‘Wings for Freedom’, die inzoomt op de impact van de luchtvaart op WO II.

“Het is een minder bekend gegeven in de algemene kennis van de Tweede Wereldoorlog in België, maar de impact die de luchtvaart in dit conflict had, was bijzonder groot”, legt Danny Jones uit. “Gedurende die vijf jaar had ons land zowat het drukst bevlogen én bevochten luchtruim, met talloze luchtgevechten, bombardementen, maar ook vliegtuigcrashes tot gevolg. Het moeten er zo’n zesduizend geweest zijn, en als men rekening houdt met het feit dat in héél wat toestellen tot tien man kon zitten, spreken we over tienduizenden vliegeniers die binnen onze landsgrenzen neerkwamen.”

Het deed Danny en Freddy beslissen om er een volledige vleugel aan te wijden in hun steeds meer geprezen oorlogsmuseum. “Het wordt een publiekstrekker voor jong en oud”, beloven de broers. Wij mochten al een kijkje nemen en waren alvast onder de indruk. In een meesterlijk decor ontdekt de bezoeker er de beklijvende verhalen.

Het blijft hoe dan ook indrukwekkend dat het museum de topstukken tot in Ramskapelle kreeg. “Daarvoor werkten we onder andere samen met een groep archeologen die oude vliegtuigen en artillerie uitgraven, die je hier dus zal kunnen bewonderen”, zegt Danny. “Al moeten de mensen het vooral zélf komen ontdekken.” De hele chronologie wordt op een historisch verantwoorde manier weergegeven, maar wordt nog inzichtelijker door de inbreng van de internationaal gerenommeerde luchtvaart-striptekenaar Thomas Du Caju, waardoor de jongste vorm van archeologie een echte beleving wordt. De interesse is alleszins groot. Voor de officiële opening kwamen er delegaties uit Frankrijk, Polen, Amerika, het Verenigd Koninkrijk én Duitsland.

Het For Freedom Museum met de nieuwe vleugel is permanent te bezoeken vanaf 17 juni. (MM)