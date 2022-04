For Freedom Museum opent expositie over generaal Montgomery

In Ramskapelle, deelgemeente van Knokke-Heist, werd vrijdag in het For Freedom oorlogsmuseum de nieuwe expositie ‘21st Army Group, Monty’s Men’ geopend. De indrukwekkende tentoonstelling doet het verhaal van veldmaarschalk Bernard Montgomery die ook de Zwinstreek in Zeeland en Oost-en West-Vlaanderen bevrijdde van de Duitse bezetter in wereldoorlog II.

In aanwezigheid van diverse burgemeester uit de Zwinstreek, ambassadeurs uit Polen, het Verenigd Koninkrijk en Canada en talrijke militaire gezagsdragers werd vrijdag een nieuwe vleugel van het For Freedom Museum in Ramskapelle geopend. Het museum is het levenswerk van de Knokse broers Freddy en Danny Jones, zelf zonen van een Britse soldaat in de tweede wereldoorlog.

Britse generaal

Het For Freedom Museum, ondergebracht in de oude gemeenteschool van Ramskapelle, lokte sinds de start in 2009 al vele duizenden bezoekers, ook uit het buitenland en heeft er nu dus een nieuwe attractie bij. ‘21st Army Group, Monty’s Men’, doet in woord, klank en beeld het verhaal van veldmaarschalk Montgomery, de Britse generaal die met zijn voornamelijk uit Britten en Canadezen bestaande Army Group van wel 660 000 soldaten ook de Zwinstreek – in Zeeland en Oost- en West-Vlaanderen, bevrijdde van de Duitse bezetter in wereldoorlog II.

De provincie West-Vlaanderen subsidieerde het project voor een bedrag van maar liefst 100 000 euro. “Ik kwam op het idee voor deze nieuwe tentoonstelling nadat ik ongeveer alle oorlogsmuseum in de Franse regio Normandië, Nederland en België had bezocht. Zo merkte is dat er veel aandacht is voor veldslagen zoals die bij Omaha Beach en de slag om de Ardennen maar niet voor de grote bevrijdingsoperatie in ook onze contreien door veldmaarschalk Montgomery”, vertelt Freddy Jones.

“Montgomery is een fascinerende figuur en ik ben zijn werk en leven dan ook goed beginnen bestuderen. Hij was een gewonde veteraan uit de eerste wereldoorlog die later een glansrijke carrière uitbouwde in het Britse leger en grote successen boekte tijdens de tweede wereldoorlog. Niemand kende hem echt toen hij werd aangesteld om het 8th Britisch Army in Noord-Afrika te gaan leiden. Daar nam hij het met succes op tegen de populaire Duitse generaal Erwin Rommel, bijgenaamd ‘de woestijnvos’, en zijn troepen. Zo werd hij een van de bekendste en meest geliefde Britse generaals sinds Wellington die Napoleon versloeg bij Waterloo. En later werd hij dus aangesteld als bevelhebber van de 21st Army Group en het is op deze periode dat onze expositie focust.”

Materiaal en geweld

In de tentoonstelling is er zowel aandacht voor de soldaten en hun uniformen, voor het gebruikte militaire materiaal als voor het oorlogsgeweld en de materiële en menselijke tol. Een van de pronkstukken is een Staghound, een gepantserd verkennigsvoertuig dat onder meer gebruikt werd door de 12th Manitoba Dragoons bij de bevrijding.

Ook indrukwekkende is het Anglicaans kerkje in Knokke Het Zoute dat zwaar beschadigd werd tijdens de gevechten en dat door de vermaarde decorbouwer Pierre Verbreydt werd nagemaakt. Daarbij werd met heel veel oog voor detail en historische accuraatheid gewerkt.

Freddy Jones besloot zijn redevoering bij de inhuldiging met een opgemerkte verwijzing naar het oorlogsgeweld in Oekraïne. “De grote Britse staatsman Winston Churchill schreef ‘Those that fail to learn from history are doomed to repeat it’. We kennen nu allemaal iemand die niet geleerd heeft. Mijnheer Poetin, oorlog behoort in een museum en nergens anders!”

(PDV)