For Freedom Museum in Ramskapelle viert 100.000 bezoeker　

Het For Freedom Museum mocht woensdag zijn honderdduizendste bezoeker in de bloemetjes zetten. De eer viel te beurt aan Sabrina “Bricon” Van Kerkhoven, echtgenote van Joost Van Nueten en moeder van Oliver, de bekende jonge chocolatier van “Van Nueten Chocolates”, gevestigd in de Lippenslaan in Knokke-Heist. Het gezin had vrienden uit Lichtaart uitgenodigd om een bezoek te brengen aan het For Freedom Museum.

“De vrienden, Patrick en Herlinde Deroo met zoon Joachim bleken echte kenners van de geschiedenis WO-II te zijn”, getuigde mede-conservator Danny Jones die het gezelschap een boeiende rondleiding bezorgde.

“Dat het For Freedom Team de kaap van 100.000 bezoekers heeft overschreden, is een mooie prestatie. We sluiten daarmee een zware periode met onder andere Covid positief af” vertelt Danny.

Intussen mocht het For Freedom Museum dit jaar meer dan 45 verschillende nationaliteiten begroeten: van Vlaanderen over Oekraïne, Rusland, tot in Japan. 72% van de bezoekers komen uit België, 28 % zijn afkomstig uit het buitenland. Hierbij zijn Nederland (9,9%), Duitsland (9,3%), Verenigd Koninkrijk (2%), Frankrijk en Groothertogdom Luxemburg (beide 1,3%), de toplopers.

De deelname aan de VRT-1 reeks “Andermans Zaken” met Kamal Kharmach bracht het museum een flinke groei aan bekendheid en uitstraling. Bedankt VRT, Liesbeth en Kamal. Een woord van dank ook aan het gemeentebestuur van Knokke-Heist voor zijn jaarlijkse financiële steun, de Provincie West-Vlaanderen voor haar participatie in het project Beleidskerneconomie West-Vlaanderen en tevens de gewaardeerde ondersteuning van Toerisme Vlaanderen. Zonder de medewerking van deze openbare instanties was het project 21-st Army Group,

Monty’s Men

“Monty’s Men” niet tot stand gekomen” glundert Danny Jones. “Op naar de inrichting van loods 2, waarvan de werken in september 2022 worden opgestart om te openen op de ons geijkte symbolische datum van 1 april 2023.”

“De sterkte en groei van het For Freedom Museum is ook te danken aan het For Freedom Team van dynamische vrijwilligers en personeel die zich dagelijks inspannen om de bezoeker op een vriendelijke wijze, in zijn taal te ontvangen en te begeleiden, waarvoor onze diepgemeende dank. Ons motto is en blijft “We aim to Please”, “Quality First” aldus de conservators Freddy en Danny Jones en Patrick Tierssoone.

For Freedom Museum, Ramskapellestraat 91-93, 8300 Knokke-Heist telefoon 050 68 71 30 info@forfreedommuseum.be www.forfreedommuseum.be. Open 7 op 7 van 10 tot 17 uur.

(DM)