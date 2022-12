For Freedom Museum in Ramskapelle ontvangt 10.000ste bezoeker van 2022

Het For Freedom Museum in Ramskapelle mocht Lonny Brakel als de 10.000ste bezoeker ontvangen in 2022. Lonny is professor Engels en Duits. Hij is afkomstig uit Grand Forks, North Dakota, Verenigde Staten en was op rondreis met zijn echtgenote in België.

Lonny Brakel heeft een speciale band met de stad Brugge, waar hij, via internet, een tiental jaren geleden zijn naamgenoot Anthony Brakel leerde kennen.

Geschiedenis van WO II

Anthony, verzamelaar WO II en re-enactor, heeft zelf een klein museum op poten gezet en wou Lonny het For Freedom Museum leren kennen. Dat beiden dezelfde interesse vertonen voor de geschiedenis van WO II hoeft geen betoog want Arley Brakel, vader van Lonny was First Sergeant in The 957th Field Artillery Regiment van het Amerikaans Leger.

Hij landde op 13 juni 1944 op Utah Beach, maar werd gewond op 25 juli ‘44 in Les Champs de Losque, arrondissement Saint-Lô, Normandië. Na zijn genezing zette hij de strijd verder in Duitsland tot aan de capitulatie.

Levensverhalen

“Ongelooflijk hoeveel levensverhalen in het For Freedom Museum tot uiting komen en hoe verrassend het is hoe nazaten van bevrijders van over de Atlantisch Oceaan nog steeds op pad gaan om de oorlogsgeschiedenis van hun voorouders beter te begrijpen en aan hun kinderen wensen door te geven”, aldus museum conservator Danny Jones.

Lonny werd door conservators Freddy en Danny Jones met een For Freedom-pakket van hemels vocht verrast en is voortaan hun ambassadeur in North Dakota, grenzend aan Canada.

Nieuwe afdeling

We aim to please is het motto van conservator Freddy Jones. Voor de nabije toekomst staat er een grandioze opening van een nieuwe afdeling, genaamd Wings for Freedom op touw en dit op 5 mei 2023.

Het wordt een belevenisvolle kijk op de strijd in de lucht boven Belgische bodem tijdens WO II. Dankzij de steun en medewerking van Toerisme Vlaanderen, de provincie West-Vlaanderen door middel van Westtoer en de gemeente Knokke-Heist wordt integraal geïnvesteerd in beleving.