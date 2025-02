For Freedom bij de tien beste musea van het land volgens Google

Oorlogsmuseum For Freedom staat in de top 10 van best beoordeelde musea van België op Google Maps, die voor de 20ste verjaardag een overzicht geeft van de populairste hotspots. “Dat is opnieuw een mooie erkenning van ons werk”, zegt Freddy Jones. “Maar we hebben nog veel plannen.”

Met de recente heruitzending van Andermans Zaken, het vrt-televisieprogramma waarbij Kamal Kharmach ondernemers in moeilijkheden bijstaat, staat het For Freedom museum in Ramskapelle opnieuw volop in de aandacht. Het in 2009 geopende oorlogsmuseum met de broers Danny en Freddy Jones als grote bezielers nam er vijf jaar geleden immers aan deel.

De uitzending zelf maar ook de vele interessante tips die Kamal gaf, zorgden voor een sterke stijging in de bezoekersaantallen. En dat vertaalt zich duidelijk ook in de beoordelingen via de applicatie Google Maps, die voor het twintigjarig bestaan de populairste hotspots van België op een rijtje zet. De volgorde wordt bepaald op basis van het aantal reviews en de gemiddelde beoordeling die gebruikers achterlaten.

Leuke verrassing

Het For Freedom Museum staat in de categorie ‘musea’ in de top 10, meer bepaald op plaats 7. “Ik was nog niet op de hoogte van die ranking maar het is wel een leuke verrassing en een mooie erkenning van het vele werk dat we met ons team hier verrichten”, zegt Freddy Jones. “Wat voor ons vooral belangrijk is, is dat we met ons museum enorm gegroeid zijn. Vijf jaar geleden, het jaar van onze deelname aan Andermans Zaken met Kamal Kharmach, haalden we nog maar 8.000 bezoekers. Vorig jaar, 2024, was ons absolute topjaar met maar liefst 12.500 bezoekers”, gaat Freddy verder. “Vorig jaar was voor ons heel belangrijk omdat we ons terras overkapt hebben en zo onze bar en ontvangstruimte sterk konden uitbreiden. We hopen die extra ruimte ook te gebruiken voor presentaties en lezingen. We hebben ook de expohallen beter aangekleed en van klimatisatie voorzien. Maar we hebben nog heel wat plannen in petto. Zo zullen we nieuwe scènes bouwen waarin de rol van de Canadese soldaat nog beter wordt belicht en komen er ook 25 tot 30 nieuwe mannequins om nu nog ongebruikte uniformen te kunnen etaleren.”

www.forfreedommuseum.be.