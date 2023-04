Filip Dewinter kwaad voor ‘LGBTQ-vlag’ aan IJzertoren, maar het is de vredesvlag

Politicus Filip Dewinter (Vlaams Belang) haalde vrijdagochtend op Twitter uit naar de organisatie van Museum aan de IJzer, omdat ze de vlaggen van de Vlaamse Leeuw, die onderaan de IJzertoren hangen, vervangen hebben door regenboogvlaggen van de LGBTQ-gemeenschap. Maar dat klopt niet, want de regenboogvlaggen die onderaan de IJzertoren hangen, zijn de internationale vredesvlag.

“Zouden de Vlaamse frontsoldaten tijdens WOI hiervoor hun leven hebben gegeven?” Met die woorden bekritiseerde Vlaams Belang politicus Filip Dewinter vrijdagochtend de organisatie van Museum aan de IJzer, omdat er zogenaamde vlaggen van de LGBTQ-gemeenschap hangen onderaan de IJzertoren.

Internationale vredesvlag

Op die post op Twitter kwam al heel wat reactie, want de bewering van Dewinter klopt niet. Aan de voet van de IJzertoren hangt de internationale vredesvlag uit. Die lijkt wel op de wel gekende vlag, dat het symbool is van de LGBTQ-gemeenschap omdat ze beiden uit regenboog bestaan. Maar de volgorde van de kleuren is anders. Bij de internationale vredesvlag staat het kleur paars bovenaan en bij de officiële LGBTQ-vlag is dat net rood. Op de internationale vredes vlag staat ook in grote witte letters ‘PEACE’ of ‘VREDE’.

De IJzertoren in #Diksmuide anno 2023: de Vlaamse leeuwenvlaggen zijn vervangen door regenboogvlaggen… Zouden de Vlaamse frontsoldaten tijdens WOI hiervoor hun leven hebben gegeven? pic.twitter.com/kYx3VKmUWX — Filip Dewinter (@FDW_VB) April 21, 2023