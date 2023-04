Filip Dewinter kwaad voor ‘LGBTQ-vlag’ aan IJzertoren, maar het is de vredesvlag: “Tijdens WOI vochten soldaten ook voor vrijheid om jezelf te zijn”

Politicus Filip Dewinter (Vlaams Belang) haalde vrijdagochtend op Twitter uit naar de organisatie van Museum aan de IJzer, omdat ze de vlaggen van de Vlaamse Leeuw die onderaan de IJzertoren hangen, vervangen hebben door regenboogvlaggen van de ‘LGBTQ-gemeenschap’. Maar dat klopt niet, want de regenboogvlaggen die onderaan de IJzertoren hangen, zijn de internationale vredesvlag.

Op de post op Twitter van Vlaams Belang politicus Filip Dewinter kwam al heel wat kritiek. Dewinter postte een foto van de vlaggen, die aan de voet van de IJzertoren hangen met daarbij de verwijzing naar de LGBTQ-vlag. Maar dat klopt niet, want het is de internationale vredesvlag, die er wappert. “We hebben de internationale vredesvlag uitgehangen wanneer Rusland Oekraïne is binnengevallen, want we vonden dat we wel dat signaal van vrede moesten geven. En die hangt daar nu nog altijd. De vlag van de Vlaamse Leeuw is niet weg, maar hangt zoals altijd bovenaan de toren”, zegt Peter Verplancke van het Museum aan de IJzer.

De beide vlaggen lijken wel op elkaar, omdat ze allebei uit de regenboogkleuren bestaan, maar de volgorde is net iets anders. Op de internationale vredesvlag staat ook in grote witte letters ‘PEACE’ of ‘VREDE’. “Dewinter probeert met dit bericht te polariseren en mensen tegen elkaar op te zetten. Het zou beter zijn om mensen bij elkaar te brengen met de boodschap vrede, zoals wij proberen te doen.” (Lees verder onder de tweet)

De IJzertoren in #Diksmuide anno 2023: de Vlaamse leeuwenvlaggen zijn vervangen door regenboogvlaggen… Zouden de Vlaamse frontsoldaten tijdens WOI hiervoor hun leven hebben gegeven? pic.twitter.com/kYx3VKmUWX — Filip Dewinter (@FDW_VB) April 21, 2023



Vechten voor vrijheid

“Zouden de Vlaamse frontsoldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog hiervoor hun leven hebben gegeven?”, schreef Dewinter. “Dat is absurd”, reageert Peter. “Meer dan 100 jaar geleden hebben de Vlamingen hier gestreden voor vrijheid. Dat betekent niet alleen voor een vrij land, maar ook de vrijheid om jezelf te kunnen zijn. De Vlaamse beweging ging toen de strijd aan om op te komen voor rechten van iedereen. Dat was iets positiefs, maar Dewinter maakt er iets exclusiefs van.”

“Meer dan 100 jaar geleden streden de Vlamingen ook al voor het recht op vrijheid om te zijn wie je bent”

“Het mag dan wel niet de LGBTQ-vlag zijn, die bij ons uithangt. Toch staan beide vlaggen in se voor dezelfde boodschap van vrede, vrijheid en verdraagzaamheid. Onze waarden zijn om verdraagzaam te zijn voor iedereen, ook wie zichzelf wil zijn of zich anders wil uiten. En daar werd ook al voor gevochten tijdens de Eerste Wereldoorlog”, besluit Peter.

