Expositie in hallen van Plugstreet Experience 14-18 brengt ook Komens kunstenaar Michel De Witte opnieuw onder de aandacht

Met de huidige expositie die de hallen van het Plugstreet Experience 14-18 center vult, komt ook Komens kunstenaar Michel De Witte (78) opnieuw onder de creatieve aandacht. De man kan terugblikken op een rijkgevulde carrière, die hem van de krant naar de tekentafel bracht.

Het museum viert haar tiende verjaardag met een expositie rond “Bruce Bairnsfather”. De militair vocht er veldslagen uit in de loopgraven van Ploegsteert tijdens de Grote Oorlog, maar verwierf vooral nadien faam met zijn cartoons over de oorlog en de waanzin ervan. “Toen het museum me vroeg om mee te werken aan een expositie die het werk van Bruce in de verf moest zetten, twijfelde ik niet.”

Grappige cartoons

Komens kunstenaar en woordartiest Michel De Witte begon zijn loopbaan als perscorrespondent en viel toen al op door zijn grappige cartoons. “Tekenen was en is nog steeds een hobby en op die manier kon ik iedere dag een cartoon publiceren. De Tour de France was toen het onderwerp waarover de kranten heel wat schreven en dus speelde ik daar handig op in. De tekeningen die hier vandaag te zien zijn, zijn een voortzetting van die hobby. Ik probeer humor, geschiedenis en actualiteit samen te brengen in één prent, zonder het in het belachelijke te trekken natuurlijk. Mensen moeten zich vragen stellen en moeten meteen ook de link met de geschiedenis maken. Wanneer we dit niet meer doen, zijn we gedoemd in herhaling te vallen.”

Sculpturen

Naast tekeningen zijn er ook sculpturen van de hand van Michel te bewonderen. “Naast het schrijven en tekenen voor de krant, werkte ik ook 40 jaar lang in de steenbakkerij van Ploegsteert. Daar leerde ik hoe ik klei vorm kon geven en kon afbakken. Wanneer ik nu beelden maak, steevast met een humoristische en historische link, kan ik nog steeds terecht bij diezelfde ovens waar ik de ambacht heb geleerd.”