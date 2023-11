Expo van journalist Roger Schreel in gemeentehuis

In het gemeentehuis loopt momenteel een expo met werk van Roger Schreel. De journalist en persfotograaf uit Zedelgem was vele jaren aan de slag voor onder meer deze krant. “Liefst 7.000 negatieven werden gedigitaliseerd voor deze expo.”

Roger was overal, zo werd de expo gedoopt. “Roger was ook écht overal: openingen, kermissen, jubilea, sportwedstrijden, feesten,… We kwamen Roger overal tegen”, herinnert burgemeester Annick Vermeulen zich nog levendig.

Iets meer dan vijftig jaar, van 1959 tot 2012, schreef Roger voor De Oude Thouroutenaar, Brugsch Handelsblad, De Krant van West-Vlaanderen en Het Volk. Bij zijn artikels zorgde hij ook zelf voor foto’s, waardoor hij een enorm archief aanlegde. “In de zomer van 2012 besliste Roger om te stoppen als journalist en schonk een deel van zijn archief en verzameling aan het gemeentearchief. Kort daarna, in januari 2013, overleed Roger onverwachts. Ondertussen zijn we tien jaar verder. De schenking uit 2012, goed voor 1.700 foto’s, is voor het grootste deel geïnventariseerd en gedigitaliseerd. Daarbovenop schonk Rogers zoon Geert deze zomer nog eens 7.000 fotonegatieven. Die werden eveneens allemaal gedigitaliseerd. De collectie is een zeer rijke bron voor onze lokale geschiedenis.”

Tien thema’s

Deze zomer ging een kleine werkgroep met zoon Geert, vriend Henk Denolf en Johan Verplancke van de Heemkundige Kring samen met de dienst Erfgoed en Archief aan de slag om een eerste selectie te maken uit de enorme hoeveelheid beeldmateriaal. “De expo is opgetrokken aan de hand van tien thema’s waar Roger zich verbonden mee voelde: Excelsior Zedelgem, waar hij als jeugdtrainer en bestuurslid actief was, de Sint-Leoschool waar hij les gaf, maar ook de vele feesten waar hij graag bij was. Het valt trouwens op in de foto’s hoe graag de Zedelgemnaren samenkomen om te vieren”, vervolgt erfgoedschepen Jurgen Dehaemers. “De expo is bovendien ook een gelegenheid om het vak van de fotograaf in de kijker te zetten. Roger kocht zijn fototoestellen bij Foto Coudenys in Veldegem. Jef Coudenys was bereid om enkele stukken uit zijn rijke collectie uit te lenen voor de expo, zodat we ook kunnen zien hoe Roger op zijn zolder de foto’s afdrukte voor de krant.” (BC)

De expo is gratis te bezichtigen in het gemeentehuis tijdens de openingsuren en dat nog tot en met vrijdag 1 december.